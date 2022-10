Quase 600 postes foram derrubados em tempestades

De acordo com dados da Energisa, as tempestades que estão atingindo o estado derrubaram 576 postes desde o dia 24 de setembro. Os monitoramentos meteorológicos da concessionária mostram que a força dos ventos chega a 100km/h.

Os danos são maiores em regiões rurais no interior de Mato Grosso. ”Nesta quinta-feira, por exemplo, nós temos todas as cidades do sudoeste de Mato Grosso atingidas por tempestades. As árvores estão sendo arremessadas às vezes quase que inteiras sobre a rede. E o pior é que os caminhos estão também bloqueados. Na MT-175 havia várias árvores impedindo a passagem dos veículos hoje à tarde. E a gente também precisa trabalhar com segurança pra não colocar em risco nossas equipes”, ressaltou José Nelson Quadrado Júnior, gerente de operações da Energisa Mato Grosso.

O gerente disse que o momento é crítico e diz que as equipes estão atuando 24 horas por dia para restabelecer a energia nas regiões afetadas, trabalhando ainda em regime de contingência, com reforço de pessoal e equipamentos.

“A gente pede muita calma para a população. Não intervir de forma alguma na rede. A gente sabe que o tempo de restabelecimento de energia está impactado nas regiões. Mas é ter calma pra não causar acidentes sérios. Por exemplo, essas práticas de usar ferros para mexer em postes. Não faça isso. É um risco, pode ferir ou matar alguém. Nós estamos todos unidos para enfrentar esse momento tão crítico e a vida tem que vir em primeiro lugar,” detalhou o gerente de operações da Energisa.

É hora de atenção para chuvas severas

Der acordo com informações repassadas por sistemas de monitoramento, há risco de chuva severa ou que gere atenção em 90% das cidades do estado. A Energisa usa os dados para criação planos de ação para retomada do fornecimento em caso de interrupção por danos a rede. A maior preocupação é com a ventania e raios.

Na região de Campo Verde, equipes se depararam com colunas de poeira e chuva. E e um momento assim é importante seguir as recomendações de segurança. Em caso de rajadas é importante não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas.

Além disso, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. É bom evitar, também, o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.