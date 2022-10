Quer organizar seus estudos? Confira 3 perfis para seguir nas redes sociais

Com a economia abalada e um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, pode parecer impossível conquistar grandes feitos. Mas eu preciso te contar um segredo: você só irá sair do lugar e conquistar o que deseja quando começar a ter foco e dedicação.

Por isso, se você é uma pessoa que quer se desenvolver profissionalmente e conquistar seu espaço no mercado de trabalho, pode começar fazendo isso por meio dos estudos. Com um bom cronograma e dedicação de umas horinhas por dias, você certamente sairá dessa jornada melhor do que entrou.

Ficou interessado? Então confira, abaixo, 4 perfis de estudos no Instagram:

@estudecomcamila

Em seu perfil, Camila compartilha suas rotinas de estudo e ensina diferentes hábitos para melhorar os estudos, como, por exemplo, técnicas de concentração. Além disso, em seu perfil no Youtube, ela hospeda os famosos ‘study vlogs’, em que realiza as tarefas do dia, resumos e até mesmo a própria organização de seus materiais, enquanto conversa.

@estudapotter

Neste perfil, Enzzo Queiroz traz resumos e mapas mentais de várias disciplinas diferentes, sempre com técnicas de lettering e uma organização visualmente satisfatória que só um studygram é capaz de oferecer. Além de sua conta do Instagram, ele também conta com um canal no YouTube, onde faz reviews de materiais escolares, tutoriais de lettering e outros.

@heloostudies

Em seu perfil, Heloísa Helen posta resumos e flash cards — pequenos cartões, também conhecidos como “fichas pautadas”, utilizados para testar a sua memória — para ajudar a absorver o conteúdo de diversas disciplinas, além de dicas de rotinas de estudos e, principalmente, como se preparar para as temidas provas.