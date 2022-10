Reeleito, Mauro Mendes diz que seguirá com Bolsonaro

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (UB), reeleito já no primeiro turno das eleições, confirmou que seguirá apoiando a reeleição do atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da corrida ao Planalto. Mauro garantiu que “não motivo para uma mudança de lado”.

Mauro concedeu entrevista à imprensa da capital do Estado. Da aliança com Bolsonaro, o laço se estreitou no dia 18 de abril, quando o presidente visitou Cuiabá. Desde então, consolidou-se o palanque bolsonarista em Mato Grosso formado pelo governador e pelo senador reeleito Wellington Fagundes (PL).

“No nosso caso aqui eu apoiei o presidente Bolsonaro no primeiro turno e não tenho nenhum motivo para mudar de lado de um primeiro para segundo turno”, disse em entrevista à CNN Brasil.

No primeiro turno, Bolsonaro teve 59,86% dos votos, contra 34,38% de seu principal adversário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O candidato à reeleição venceu nas urnas em 117 dos 141 municípios do Estado.