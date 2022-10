Rei Charles III aparecerá nas notas de libra a partir de meados de 2024

Após o falecimento da Rainha Elizabeth II, seu filho mais velho, Charles III, tornou-se o novo rei britânico. No Reino Unido, as notas de libra são estampadas com a imagem do monarca regente. Nesse sentido, as notas de libras esterlinas serão gradativamente substituídas pela efígie do rei Charles III. No entanto, de acordo com o Banco Central, responsável pela emissão do papel-moeda, as novas cédulas só começaram a circular a partir de meados de 2024.

Recentemente, foi comunicado pelo BC inglês que o retrato do rei que estampará as novas cédulas será revelado até o final de 2022. Nesse contexto, a efígie de Charles III aparecerá em quatro notas – de 5, 10, 20 e 50 libras. Além disso, através do comunicado, foi evidenciado que as modificações nas cédulas só serão referentes à imagem da rainha.

Entretanto, as notas com a efígie de Elizabeth II somente serão tiradas de circulação se apresentarem desgastes ou danos. O BC foi orientado pela família real a “minimizar o impacto ambiental e financeiro da mudança de monarca”. Dessa maneira, ainda será possível encontrar notas com o rosto da rainha estampado.

Frente a isso, o Banco Central britânico informou que as novas notas com a imagem de Charles serão feitas para “substituir as notas bancárias usadas e atender a qualquer aumento geral na demanda”.

Nesse sentido, a mudança no que se refere à moeda do Reino Unido será feita de maneira gradual, podendo demorar anos até que a substituição seja completa, pois estão em circulação quase 30 bilhões de moedas com a imagem da rainha.

Dessa forma, mesmo que os detalhes sobre a imagem de Charles III não tenham sido revelados, o que é esperado é que a direção do rei seja do lado oposto da sua mãe. Nesse contexto, com exceção do Rei Eduardo VIII, todos os os reis escolhem uma direção diferente dos antecessores.

Como a imagem da rainha estava virada para o lado direito, presume-se que a imagem do rei Charles III seja virada para a esquerda. Mas antes, a imagem passa pelo Conselho Privado, um grupo de conselheiros de alto nível do monarca.