Rondonópolis | Assistência Social promove festas para as crianças em várias regiões da cidade

A Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social montou uma programação especial para as crianças nesta semana. As crianças que são atendidas pelo Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) terão dias de festa com atividades diferenciadas, brincadeiras diversas, lanches, sorvetes e outras surpresas. Nesta segunda-feira (10), a festa foi no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Padre Lothar, no bairro Vila Operária. As atividades continuam até a sexta-feira (14) em várias regiões da cidade.

Nesta terça-feira (11), a festa será no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Céu, no Parque das Rosas. As atividades e brincadeiras começam às 8h e seguem até às 15h.

Na quarta-feira (12), data em que se comemora o Dia da Criança, uma grande festa acontece no SCFV Padre Lothar na Vila Operária. Marcada para ter início às 15h, com programação que conta com show dos palhaços Fureca Furustreca, sorteio de bicicletas e brinquedos, a festa segue até às 19h. A expectativa é de que pelo menos 1.500 crianças participem do evento. A festa será aberta para toda a comunidade.

Na quinta-feira (13), será a vez das crianças atendidas pelo Cras Ana Carla se divertirem com brinquedos e brincadeiras. No local, as atividades acontecem das 8 às 15h.

E, na sexta-feira (14), a festança ocorre no Cras Alfredo de Castro. O evento também será realizado das 8 às 15h.