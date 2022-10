Rondonópolis | Sábado tem “Dia D” vacinação antirrábica para cães e gatos

Donos de cães e gatos que ainda não vacinaram os seus bichinhos contra a raiva podem levá-los para vacinar no ‘Dia D’ da Campanha de Vacinação Antirrábica, que será realizado neste sábado (22). A vacinação será feita dentro da programação do “Dia D Saúde” organizado pela Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

A vacinação dos animais domésticos é uma das principais ações de controle da raiva em áreas urbanas.

Neste sábado todas as 60 unidades básicas de saúde da rede municipal estarão de portas abertas para receber a população, disponibilizando também a vacina antirrábica para animais de estimação acima de três meses de vida, exceto doentes e fêmeas prenhas nos últimos dias de gestação. A imunização vai ocorrer das 7h às 17h.

Além das 60 unidades básicas de saúde, os imunizantes também serão aplicados em outros 19 pontos de vacinação espalhados pela cidade, entres a Prefeitura.

A Secretaria Municipal de Saúde, Izalba Albuquerque, ressalta que a vacinação antirrábica é importante para garantir a saúde do animal de estimação e evitar a ocorrência de casos da doença na cidade.

Reforça, então, que por isso é muito importante ter adesão da população para diminuição dos riscos de contágio e disseminação do vírus rábico em animais domésticos, consequentemente, contribuindo para a proteção e segurança das famílias.

A DOENÇA

A raiva é uma doença infecciosa aguda viral grave que pode ser transmitida aos humanos por mordidas, arranhões e saliva de animais infectados em contato com a pele lesionada ou mucosas.

A doença atinge o sistema nervoso central e pode levar à morte, tanto dos humanos, quanto dos animais. A vacina é a única forma de evitar a enfermidade e a recomendação é de que seja administrada uma vez por ano.



ORIENTAÇÕES

Quando for agredido por cão ou gato, mesmo se ele estiver vacinado contra raiva, tomar as seguintes providências:

– Lavar imediatamente o ferimento com água e sabão.

– Procurar com urgência a Unidade de Saúde mais próxima.

– Não matar o animal e, sim, deixá-lo em observação por 10 dias, para que se possa identificar qualquer sinal indicativo de Raiva.

– Se o animal adoecer, morrer, desaparecer ou mudar de comportamento, voltar imediatamente à Unidade de Saúde.

– Nunca interromper o tratamento preventivo sem ordens médicas.

CONFIRA OS PONTOS DE VACINAÇÃO:

1- CENTRO DE SAÚDE N° S* AMPARO

2-PSF – CIDADE ALTA

3- PSF – IGUAÇU

4-PSF- Padre Miguel -Lucis Maggi

5- BOM LAR Mat. CONSTRUÇÃO/SAGRADA FAMÍLIA –

6-PSF – PARQUE SÃO JORGE

7-PSF- CIDADE DE DEUS

8- CENTRO DE SAÚDE – SÃO FRANCISCO

9-PSF-CANAÃ

10- PSF- VILA MAMED

11- Vila ROSALY- ESCOLA JOÃO EVANGELISTA

12-JD MARIA TEREZA ESCOLA MILITAR TIRADENTES

13-MAGNÓLIA – MARIA FIÚCA – CMEI JOSÉ DE OLIVEIRA

14- RESIDENCIAL BELA VISTA

15-PSF-Vila Goulart

16-Jd. Rivers- RUA ANA GOMES N 552 NILZA DA URAMB

17-HOSPITAL DA MULHER

18-PSF VI. Operária

19-PSF-SUMARÉ_

20-PSF- PADRE RODOLFO

21-ESCOLA M. PRINCESA IZABEL

22-PSF – VILA VERDE

23-PSF VILA MINEIRA

24-CERARO

25-PSF-SERRA DOURADA

26- PSF- MAL. RONDON

27- RES. NOVA ERA-RUA OSVALDO MAGALHA-ES N 476

28- CENTRO DE SAÚDE CONJ. SÃO JOSÉ II

29 – ENTRONCAMENTO: EDELMINA KERUBIM (ESCOLA)

30-JD. LIBERDADE ESCOLA BERNARDO

31-CRECHE DOM OSÓRIO

32-RES. DONA NELMA -EMER PROF. M° APARECIDA DE OLIVEIRA.

33- PS – JD. PINDORAMA

34-CENTRAL DE REGULACÃO/SAE

35-VERA CRUZ- COMUNIDADE SÃO LUCAS

36-PSF – BOM PASTOR

37-COMUNIDADE DOM BOSCO

38-PSF VILA CARDOSO

39-JD. RES. SÃO JOSÉ/ RUA JOAQUIM DE OLIVEIRA N° 160

40-PREFEITURA / BOLA V. AURORA

41-PSF-JD.IPIRANGA_

42- PSF-CAIC – Jd. Gramado

43- ASSOCIAÇÃO JD. ASSUNÇÃO

44-PSF-SANTA CLARA

45- PSF-PRIMAVERA

46- PSF-JD. ITAPUA

47- PSF- LUZ D’VARA

48- PSF IPE –

49-VILA BIRIGUI -UNIC

50- PSF- JD. BELO HORIZONTE

51- ESCOLA 1° DE MAIO (atraz do PSF) do

PARQUE UNIVERSITÁRIO

52- PSF-PEDRA 90

53- TANCREDO NEVES_CMEL JOANA MARIA

54- ROSA BORORO

Q 36 Lote 37 IGREJA DEUS É a PALAVRA

55- Oratório Filhos de Dom Bosco-

56 – PSF INDUSTRIAL/VILA OLINDA_QD 09 LOTE 01

57-PSF PAINEIRAS/IGREJA CATÓLICA –

QD 13.1 LOTE 01

58-PSF-VERDE TETO

59-Res- Maria Vetorasso (Associação)

60- PSF – COHAB – N. H. RIO VERMELHO

61- ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO COPHALIS:

62-SESC – SAGRADA FAMILIA

63- PSF – André Maggi

64- Praca Céu – Azaléia

65 RES. SITIO FARIAS. CMEI MARIA SEVERINA DA SILVA

66-JD. ATLÂNTICO BASE DOS ACE

67-CMEI ENÉZIO MACHADO Res. CASALDALIGA ( Rua H Quadra 5 Casa 16)

68-PSF-ALFREDO DE CASTRO

69-ALFREDO DE CASTRO-BAR DO GIRO

70-Res. Altamirando-CRECHE

71 -PSF-VILA PAULISTA

72 -URAMB

73 -PSF – MONTE LÍBANO –

74- PADRE LOTHAR RUA RIO BRANCO

Igreja QUADRANGULAR

75- PSF-Vila Rica

76- PSF-JOÃO DE BARRO

77- Quitéria teruel IGREJA CATÓLICA

78- PSF – JD. ADRIANA

79- PSF Mathias Neves