Saiba quem são os 8 deputados federais eleitos em Mato Grosso

Com 98,98% dos votos apurados, os candidatos Fábio Garcia (União), Abílio (PL), José Medeiros (PL), Juarez Costa (MDB), Emanuelzinho (NDB), Amália Barros (PL), Coronel Fernanda e Coronel Assis (União) estão virtualmente eleitos para a Câmara Federal.

O resultado mostra que apenas três, dos oito deputados federais, foram reeleitos, o que representa uma taxa de renovação de 62,5% na Câmara Federal.

A mais votada é a deputada federal Rosa Neide (PT), com mais de 122 mil votos. No entanto, não foi reeleita, já que não conseguiu votos suficientes para garantir uma cadeira. Desta forma, Fábio Garcia (União), é o leito mais bem votado, com 98 mil votos.