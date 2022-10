Sanear busca recursos para a conclusão de obras e novos investimentos para a rede de esgotamento sanitário

Em busca de novos recursos para a conclusão de algumas obras e também de novos investimentos para a rede de esgotamento sanitário da cidade, a diretoria do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear) esteve essa semana em Brasília. Eles visitaram a Secretaria Nacional de Saneamento levando projetos para finalização e de ampliação de rede.

Do valor total dos recursos solicitados, cerca de R$ 10 milhões vão servir para atender a demanda de obras que já estão em curso, tecnicamente chamadas de fechamento de obras, em casos como de manutenção da rede de distribuição de água, construção de reservatórios, entre outras.

Outro projeto importante apresentado pela diretoria do Sanear no Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) foi o de ampliação do sistema de esgotamento sanitário. Com custo total orçado em cerca de R$ 30 milhões, o projeto de autarquia é levar a rede de esgoto até as regiões que ainda não são atendidas por esse serviço.

O diretor-presidente do Sanear, Paulo José Correa, saiu otimista da reunião onde apresentou os pedidos e projetos ao secretário Nacional de Saneamento, Pedro Maranhão, e ao coordenador de projetos do MDR, Gilson Pires. Ele disse que recebeu sinal positivo quanto à liberação de recursos para o fechamento de obras ainda esse ano.

A visita ao Ministério contou também com a participação do diretor-técnico do Sanear, Hermes Ávila de Castro.