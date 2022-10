Saúde cria plano de ação para impulsionar as coberturas vacinais na população

O Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) elaborou um organograma ou plano de ação que deve alavancar e impulsionar as coberturas vacinais da população, que tem deixado a desejar, com baixo comparecimento nas unidades de saúde.

O objetivo é dar mais visibilidade às campanhas vacinais e conscientizar os pais das crianças, sobre a importância da atualização da caderneta vacinal, que protege a vida e garante saúde e mais qualidade de vida ao público-alvo (as crianças).

De acordo com o Superintendente da Vigilância em Saúde, Paulo Padim, o processo organizacional teve início no dia 13 de outubro quando aconteceu uma importante reunião com os Agentes de Endemias que também estarão envolvidos nesse processo de localizar e identificar as crianças que por ventura ainda não completaram o quadro vacinal.

BUSCA ATIVA

Na manhã desta segunda-feira (17), uma segunda reunião, desta feita com representantes das Agentes Comunitárias de Saúde (ACSs), ficou definido que o grupo vai intensificar a busca ativa por crianças faltosas para a vacinação, de casa em casa, em todos os bairros da cidade.

Todavia, como reforço no processo de divulgação e publicidade, a SMS vai disponibilizar informações diárias (boletins) sobre os locais de vacinação e o tipo de vacina disponível.

Semanalmente a secretaria fará o repasse de informações atualizadas à imprensa, cujo objetivo será dar maior visibilidade e aumentar a divulgação dos eventos de vacinação que serão disponibilizadas tanto no site oficial bem como nas mídias sociais da prefeitura, e ainda junto aos parceiros de mídia.

Com o andamento do processo, semanalmente a SMS vai, através de uma parceria estabelecida com a Secretaria Municipal de Educação (Semed) distribuir panfletos informativos aos pais e/ou responsáveis pelas crianças menores de 05 (cinco) anos que frequentam as creches municipais, nos horários de chegada e saída das crianças, mostrando a importância da vacinação e a necessidade de atualização da caderneta de vacinação das crianças.

DIA D

Por fim, ficou definido que no próximo sábado (22), haverá um grande esforço conjunto no sentido de realizar o “Dia D” de vacinação, quando serão disponibilizadas em todas as unidades básicas de saúde do município, ações de vacinação em massa da população.

Nesse dia estarão disponíveis, vacinas de atualização do calendário/caderneta vacinal das crianças, bem como vai intensificar a campanha de vacinação contra a Poliomielite (paralisia infantil) que durante décadas esteve praticamente erradicada, mas que agora ressurge e preocupa os setores de saúde por todo o país. Além das vacinas já citadas, também estarão disponíveis vacinas contra a Covid-19.

Ressaltando que além das vacinas para humanos (adultos e crianças), a secretaria ainda vai disponibilizar vacinas antirrábicas animal. Para tanto basta levar o pet até uma unidade saúde no sábado (22).