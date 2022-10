Secretaria de Esportes realiza inscrições para Jogos Abertos 2022 no sábado

A Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Smel), realiza no próximo sábado (15) as inscrições para a etapa municipal dos Jogos Abertos 2022.

Com número limitado de equipes participantes, as inscrições de atletas com mais de 18 anos para diversas modalidades são gratuitas e serão realizadas no Ginásio de Esportes Marechal Rondon, das 8h às 14h. Os atletas disputarão modalidades esportivas como futsal, handebol, vôlei e basquete, tanto no masculino como no feminino.

A disputa vale vaga nos Jogos Abertos Mato-grossenses 2022, realizados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel). Neste ano, a competição estadual será dividida por modalidades esportivas em dois municípios. Sorriso sedia as disputas de futsal e handebol, entre 24 e 27 de novembro; e Campo Novo do Parecis recebe os jogos de basquetebol e voleibol, entre 1º e 4 de dezembro.