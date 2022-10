Sefaz abre inscrições para seminário de encerramento do exercício financeiro de 2022

A Secretaria de Fazenda (Sefaz), por meio da Secretaria Adjunta da Contadoria Geral do Estado (Sace), promove no dia 20 de outubro o seminário “Orientações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais para o encerramento do exercício 2022”. O evento será realizado de forma virtual, por meio do Google Meet, a partir das 14h.

As inscrições estão abertas e os interessados podem se inscrever até do dia 18 de outubro, pelo formulário disponível no site da Sefaz. O evento tem como público-alvo os servidores das unidades setoriais de orçamento, finanças, contabilidade, contratos e patrimônio do Governo de Mato Grosso.

De acordo com a Sace, esse é um encontro realizado anualmente com o objetivo de repassar informações e esclarecer as prioridades sobre os prazos e procedimentos para o encerramento do exercício financeiro. Dentre eles está, por exemplo, o prazo para empenhar, liquidar, gerar a folha de pagamento.

Durante o seminário serão explicados os procedimentos para inscrição dos restos a pagar e encerramento do exercício. Além disso, será abordado o novo ementário das fontes, a emissão de ordens bancárias, o inventário de bens e contratos dos órgãos do Executivo. Ao final de cada apresentação, será aberto um momento para interação e esclarecimento de dúvidas.

O evento conta com o apoio da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e das secretarias adjuntas da Sefaz – do Tesouro Estadual (SATE), da Receita Pública (SARP) e do Orçamento Estadual (SAOR).