Segurança da UFMT é baleado durante desentendimento com colega

O segurança José Edson Pedro Rodrigues, também conhecido como ‘Duduzinho’ de 42 anos, que atua no campus da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) ficou gravemente ferido após ser baleado pelo colega de trabalho dentro da guarita durante uma possível discussão, no Pontal do Araguaia (MT). O suspeito de 31 anos foi preso em flagrante.

De acordo com as informações, quando a Polícia Militar (PM) chegou no local encontrou a vítima caída no chão, agonizando.

O suspeito ficou no local, aguardando a chegada dos policiais e confessou o crime.

A equipe do Corpo de Bombeiros resgatou a vítima e a encaminhou para uma unidade de saúde da cidade.

Dois tiros acertaram José, que ficou internado e não corre risco de morte.

Já o suspeito foi encaminhado para a delegacia e autuado por tentativa de homicídio.

‘Duduzinho’ é ex-jogador do Barra do Garças Futebol Clube.

O caso é investigado pela Polícia Civil (PC).

NOTA UFMT

A gestão da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), Campus do Araguaia, informa que tomou conhecimento sobre o incidente ocorrido entre seus colaboradores terceirizados na terça-feira (10).

Desde então, acompanha as investigações e realiza averiguações junto às empresas para, caso necessário, tomar as medidas cabíveis.

Tais ações visam reforçar o compromisso com a melhoria da segurança da nossa comunidade interna.

As atividades do Campus Universitário do Araguaia seguem normalmente.