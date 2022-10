Segurança nas eleições terá 500 mil agentes, aeronaves e embarcações

A segurança da eleição em todas as seções eleitorais do país será será feita por cerca de 500 mil agentes das forças de segurança, de acordo com o Ministério da Justiça. O ministro Anderson Torres disse que estarão de prontidão 70 mil viaturas, três aeronaves e nove embarcações.

Os agentes têm como atribuição agir em casos de irregularidade durante a eleição, como transporte ilegal de eleitores, propaganda irregular, boca de urna, compra de votos e atos de violência. Todo o trabalho dos agentes vai ser monitorado do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), em Brasília, por representantes de todos os estados e do Distrito Federal.

Fazem parte da operação representantes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), das polícias militares, Federal, Rodoviária Federal, do Corpo de Bombeiros, do Ministério da Defesa, da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e das secretarias de Segurança dos estados e do Distrito Federal.

Todas as ocorrências serão computadas e divulgadas pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública a partir das 9h de amanhã. Os dados serão atualizados a cada duas horas e podem ser acompanhados na página e nas redes sociais do órgão.

Dados de 2020

Na eleição de 2020, o ministério registrou 94,3 mil ocorrências no dia da votação, com a prisão de 2.700 pessoas e apreensão de 35 menores de idade. De acordo com o ministério, as principais ocorrências foram relacionadas a material de campanha, apreensão de 398 veículos e 111 armas de fogo.