Segurança | PM considera votação tranquila no 1° turno das eleições em Rondonópolis

O Tenente Coronel Candido afirmou durante entrevista que tudo ocorreu bem no dia do 1° turno das eleições neste domingo (2), em Rondonópolis (MT). Apenas 1 pessoa foi presa por crime eleitoral, após ser flagrada filmando no local de votação.

“O planejamento realizado pela Polícia Militar foi cumprido. Estamos aqui com mais de 12 horas de policiamento, apenas uma ocorrência no que tange as eleições foi registrada em Rondonópolis. Um suspeito foi preso em flagrante. Ele foi conduzido para a Delegacia da Polícia Federal após filmar a seção eleitoral que ia votar na região da Vila Mamed. O mesário chamou a Polícia Militar que agiu imediatamente. Ele reagiu a prisão, alguns populares tentaram tomar ele dos policiais, as guarnições chegaram em apoio e ele foi preso e conduzido para delegacia da PF” pontuou o Coronel.

Ainda conforme os dados, 3 ocorrências do serviço ordinário da PM foram registradas na cidade. A PM afirma que os registros são considerado leves, onde 1 foi de lesão corporal

1 maria da penha e 1 vias de fato.

LEI SECA

Ainda durante a entrevista, o Tenente Coronel Candido afirma que a população respeitou a Lei Seca que restringe a venda e o consumo de bebidas alcoólicas no dia do primeiro turno das eleições, para evitar perturbações.

Nas cidades de São José do Povo, Guiratinga e Tesouro a Lei Seca começou às 18h deste sábado (1). Em Rondonópolis, Itiquira e Ouro Branco a partir da 00h deste domingo (2)

e encerrou às 17h.

A PM recebeu apenas 2 denúncias de comércio vendendo bebida, porém não foi constatado e nenhuma pessoas foi presa.