Sem citar Lula, Ciro declara apoio a petista e Simone ainda é aguardada

O candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, utilizou as redes sociais para confirmar o apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições, que ocorre no próximo dia 30. Sem citar o nome do petista o candidato, quarto lugar na votação do último dia 2, disse que a decisão foi tomada após uma reunião junto à executiva ampliada do partido. A expectativa, agora, gira em torno da decisão da terceira colocada nas urnas no primeiro turno, Simone Tebet (MDB), que deve ser divulgada entre hoje (4) e amanhã (5).

A senadora sul mato-grossense teve quase 5 milhões de votos. Praticamente a diferença entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno: pouco mais de 6 milhões de vantagem do petista. Assim como Ciro, o apoio de Tebet, seja para um ou outro candidato, terá o tom crítico, especialmente no quesito polarização.

Da tendência, o mais previsível é que Simone siga os passos de Ciro e do PDT e se alie a Lula no segundo turno. Um dos elementos que alavancou sua candidatura pelo partido foi a atuação da parlamentar junto à CPI da Covid no Senado, cujo alvo, dentre outros, foi a justamente a condução do governo Bolsonaro frente à pandemia. Ainda assim, articuladores do projeto reeleição não deram como descartada a aliança junto à emedebista, também crítica às denúncias de corrupção que marcaram a era lulista no governo.

O QUE DISSE CIRO

No vídeo publicado nas redes sociais, Ciro Gomes não citou o nome de Lula, afirmando que “acompanha a decisão do partido”. Chamou o apoio ao petista como a “última saída”. O candidato não repetiu a estratégia adotada em 2018, quando se afastou de qualquer aliança e viajou para fora do Brasil. Retornou apenas para exercer o voto.

Ciro antecipou, ainda, que não aceitará “qualquer cargo” em caso de vitória de Lula. “Adianto que não pleiteio e não aceitarei qualquer cargo em eventual futuro governo. Quero estar livre ao lado da sociedade, em especial da juventude, lutando por transformações profundas, como as que propusemos durante a campanha”, afirmou.

“Ao povo brasileiro me dirijo: fiquem certos de que, como sempre fiz, vou fiscalizar acompanhar de perto o dia a dia do governo que assumirá em janeiro. Assim como vou seguir estudando e apresentando ideias para o nosso país”, finalizou Ciro.

TEBET

O anúncio de Simone é esperado até esta quarta-feira (5), para quando é aguardada também a reunião de seu partido para definir os rumos da legenda no segundo turno. Logo após o resultado das eleições no primeiro turno, a candidata prometeu que não ficaria isenta.

“Não esperem de mim, eu, que tenho uma trajetória de vida de luta pelo país, este país que tanto precisa de nós – de reflexão, mas de ação -, não esperem de mim omissão”, disse em pronunciamento. Em seguida, cobrou postura dos presidentes dos partidos que coligaram no primeiro turno MDB, PSDB, Cidadania e Podemos. “Tomem logo a decisão, porque a minha já está tomada. Eu tenho lado e vou me pronunciar no momento certo. Só espero que vocês entendam que este não é qualquer momento no Brasil”, disse.