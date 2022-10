‘Sempre estive no meio do povo, mesmo durante a pandemia’, diz Bolsonaro em Ceilândia

O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), esteve em Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal, na manhã desta segunda-feira (10) para falar com apoiadores. No local, cumprimentou moradores e afirmou que nunca se ausentou da população, mesmo durante a crise sanitária provocada pela Covid-19.

“Sempre estive no meio do povo, mesmo durante a pandemia. Passei por aqui no momento grave da pandemia, entrei na casa do povo. E, agora, a gente retorna, pergunta para as pessoas humildes como viveram na pandemia, antes da pandemia, se acreditam que vão ter picanha todo domingo com cerveja em casa ou não”, disse Bolsonaro.

Segundo o presidente, é “muito comum” que mentiras sejam divulgadas em razão das eleições. “Falam que eu deveria oferecer coisas. Se vai cumprir ou não, [a gente] vê depois. Eu mantenho a minha posição da verdade acima de tudo. Obviamente, eu não quero perder a eleição. Não é por mim, é o futuro do meu Brasil”, acrescentou.

No período da tarde, o chefe do Executivo vai se encontrar com cantores sertanejos. Nos próximos dias, visitará Balneário Camboriú (SC), Pelotas (RS), Belo Horizonte (MG) e Aparecida do Norte (SP).