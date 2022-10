Sergio Moro declara apoio a Bolsonaro no segundo turno

O ex-juiz e senador eleito Sergio Moro (UB-PR) declarou apoio à campanha de reeleição do presidente da República, Jair Bolsonaro. Em uma postagem nas redes sociais na manhã desta terça-feira (4), Moro declarou que “[o ex-presidente] Lula não é uma opção eleitoral”.

Em 2019, Moro foi nomeado por Bolsonaro ministro da Justiça e Segurança Pública, mas deixou a pasta um ano e quatro meses depois, alegando que o presidente teria tentado interferir em investigações da Polícia Federal (PF). No último domingo (2), Moro foi eleito senador pelo Paraná, no primeiro pleito em que concorreu, com 1,9 milhão de votos, ou 33,82% do total.

Mais cedo, em uma coletiva de imprensa no Palácio da Alvorada, o governador reeleito por Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), também confirmou apoio a Bolsonaro.

No primeiro discurso após o resultado das eleições que o confirmaram no segundo turno, no embate com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Bolsonaro afirmou que iria buscar apoio dos governadores aliados que foram reeleitos para que pedissem votos para sua candidatura.

Lava Jato

Moro julgou processos da Operação Lava Jato e condenou o ex-presidente a nove anos e seis meses de prisão em julho de 2017, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. No entanto, em setembro de 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou Moro suspeito nas ações e anulou a sentença contra Lula.