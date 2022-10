Sertanejos pedem voto em Bolsonaro após reunião em Brasília

Leonardo, Gusttavo Lima, Chitãozinho, Sula Miranda, Fernando Zor (da dupla com Sorocaba), Zezé di Camargo, Marrone (da dupla com Bruno), Cuiabano Lima e Pedro Manso. Esta é a lista de cantores sertanejos que se reuniram nesta segunda-feira (17) com o atual presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL).

O encontro ocorreu em Brasília, no Palácio da Alvorada. Os artistas participaram de um almoço.

Pouco antes, Leonardo e o “Embaixador” apareceram junto ao presidente no espaço dedicado às entrevistas coletivas com jornalistas. “Esse país aqui não pode jamais mudar as cores da bandeira. Eu me recusaria a botar uma bandeira futuramente nas minhas costas que tenha uma estrela vermelha. É verde, amarela, azul e branco”, disse o cantor Leonardo. Ele afirmou trazer “do fundo do coração” o seu apoio.

Juntos, somente os dois sertanejos somam 61,6 milhões de seguidores só no Instagram.

“Eu venho aqui trazer do fundo do meu coração o meu apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro, e pedir a todos vocês, meus seguidores, seguidores do Gusttavo Lima…”, iniciou Leonardo, sendo interrompido pelo marido de Andressa Suita.

“Todos os nossos seguidores todo mundo que compartilha da mesma ideia com a gente, todo mundo que veio de baixo, ralou pra caramba, por estar aqui junto com a gente, a todos os nossos fãs, a gente pede que pense, repense, mais uma vez porque o que está em jogo não é algo meu, ou seu, mas de toda a nação, o futuro dos nossos filhos, o futuro da próxima geração”, completou Gusttavo Lima.

Com os demais, a reunião se deu na biblioteca da residência oficial e foi transmitido ao vivo nas redes sociais. “O mundo sertanejo está com o presidente por isso nós estamos aqui para representar nossa classe. E [queremos] desejar muita sorte, muito sucesso para o presidente que foi de todos o mais sertanejo o presidente mais sertanejo que já tivemos no Brasil”, disse Chitãozinho.

Os ministros Paulo Guedes (Economia) e Célio Faria (Secretaria de Governo) acompanharam a reunião. Além dos cantores, Bolsonaro também recebeu o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), a deputada Carla Zambelli (PL-SP) e o apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho.

O encontro com os sertanejos estava marcado inicialmente para a semana passada, mas foi reagendado pela equipe de campanha. Antes do 1º turno, atletas e alguns cantores sertanejos declaram voto em Bolsonaro, entre eles Marrone, da dupla com Bruno, e cantor Rick Sollo.

EM TEMPO: Também nas redes sociais, o cantor Bruno (da dupla com Marrone) também publicou um vídeo cantando uma música em apoio à reeleição de Bolsonaro.