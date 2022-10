Setrat altera fluxo de trânsito para desafogar pontos críticos na cidade

A Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (Setrat) tem trabalhado para tornar o trânsito de Rondonópolis cada vez mais seguro e com maior fluidez. Para isso, algumas mudanças são necessárias, como no caso da rua Otávio Pitaluga no Jardim Mato Grosso e também na avenida Júlio Campos no Sagrada Família. Esses dois pontos terão mudança a partir da semana que vem.

Após um estudo realizado pela equipe técnica da Setrat ficou definido que na rua Otávio Pitaluga, entre a Avenida Ponta Porã e a Lions Internacional no Jardim Mato Grosso, será aberta uma nova faixa de rolamento no lado direito da via atual. Dessa forma, ao invés de apenas uma, os condutores terão duas faixas de rolamento para trafegar no local, restringindo a faixa de acostamento em 100 metros no sentido bairro-centro.

A sinalização vertical e horizontal será alterada e reforçada no local para garantir que os condutores conheçam as novas diretrizes e possam trafegar com mais segurança e fluidez nos trechos.

Outro ponto que passará por alterações será na rua André Luiz, entre a avenida Paulista e a Rua A-7 no Bairro Sagrada Família. No local existe um grande fluxo de alunos em uma escola da região. Nesse caso, será estendida uma faixa de embarque e desembarque na avenida Paulista, na frente e lateral da escola, bem como a criação de uma faixa de pedestres para garantir mais segurança.

O local vai receber novas placas de sinalização e tachões no pavimento para evitar fila dupla e congestionamento. Na rua André Luiz será implantada mão única em 100 metros no sentido rua A-7 para diminuir o impacto negativo em decorrência do embarque de alunos.

A Setrat orienta os condutores e moradores dessas regiões para que redobrem a atenção e respeitem a nova sinalização indicativa nesses locais para evitar acidentes e contribuir com um trânsito mais ordeiro e seguro na cidade.