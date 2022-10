Simone Tebet confirma apoio a Lula

Terceira colocada na disputa pela Presidência da República no primeiro turno, a senadora Simone Tebet (MDB) anunciou, nesta quarta-feira (5), apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A parlamentar se encontrou com Lula, almoçou com o petista e negociou o apoio.

“Ainda que mantenha as críticas ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, depositarei nele meu voto”, disse a ex-candidata em transmissão ao vivo no Twitter.

Em troca, Tebet fez sugestões ao programa de governo, mas não exigiu incorporação de suas propostas, como fez Ciro Gomes (PDT). Tebet teve 4,9 milhões de votos no pleito que ocorreu no último domingo. Após saber o resultado do primeiro turno, ela já vinha confidenciando a aliados e pessoas próximas que tomaria a decisão de apoiar Lula.

O partido da senadora liberou os filiados nos estados e no Distrito Federal para decidir sobre seus apoios, evitando punição para quem escolher não apoiar o petista. Entre as sugestões apresentadas por Tebet, está a igualdade de gênero, com a garantia de cotas para mulheres no governo, assim como compromisso com a responsabilidade fiscal.

Outra demanda da parlamentar foi a preservação da Amazônia e a garantia de que serão expandidas políticas públicas voltadas para a educação infantil. Ela aceitou, em um segundo momento, gravar vídeos e aparecer ao lado de Lula, ação que ainda não foi aceita por Ciro.