Simone Tebet critica campanha de Lula: ‘Alguém tem que colocar juízo’

A ex-candidata do MDB à Presidência, Simone Tebet, criticou o que chamou de “equívocos da campanha” do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em mensagens encaminhadas por aplicativos de mensagens, Tebet afirma que “alguém tem que colocar juízo na campanha” do petista. Tebet disse também que é preciso “tirar o vermelho da rua”, pois as imagens assustariam eleitores do “interior de SP” e de estados localizados no Centro-Oeste, no Sul e no Sudeste do país.

De acordo com Tebet, a população não vota no PT, mas sim em Lula na corrida eleitoral contra o presidente Jair Bolsonaro. “Não é vai dar PT. O povo está votando contra Bolsonaro, e não no PT”, disse ela em uma das mensagens. O texto foi encaminhado por ela a interlocutores de Lula.

Na semana passada, a parlamentar declarou apoio ao petista na corrida presidencial, mas disse que eles têm pensamentos divergentes, inclusive na economia. As mensagens foram obtidas pela Folha de S.Paulo.

Em umas das mensagens, segundo a publicação, Tebet diz que Lula precisa promover grandes eventos voltados para as mulheres, a exemplo da estratégia de Bolsonaro nos últimos dias.