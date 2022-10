SMS e Apor realizam ações de prevenção da saúde da mulher durante o Outubro Rosa em Rondonópolis

O Departamento de Ações Programáticas e Atenção à Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a APOR – Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis-MT, realiza durante todo o mês de Outubro dentro da campanha Outubro Rosa, a intensificação nas ações do atendimento preventivo, voltado à Saúde da Mulher.

A campanha em Rondonópolis foi aberta no dia 30 de setembro, com palestra da médica ginecologista Drª Larissa Fonseca dos Santos, sobre a importância da prevenção, realizada no Ambulatório de Atenção Especializada a Saúde da Mulher e da Criança – AAESMC (antigo CAISM), localizado nos fundos da Policlínica do Jardim Itamarati.

Conforme a SMS, a intenção é alertar e sensibilizar a população em geral sobre a importância da prevenção e detecção precoce de doenças relacionadas à mulher, como o câncer de mama e de colo uterino entre outras.

Para isso, as ações buscam conscientizar as mulheres sobre a importância da realização de exames preventivos ginecológicos e clínicos de mamas, com o objetivo de prevenir o aparecimento do câncer de mama e de colo de útero, além de outras ações voltadas à saúde da mulher.

As orientações são para que as mulheres procurem as unidades de saúde próximas de seus domicílios, onde o primeiro atendimento será realizado, e em caso de suspeita ou detecção de alguma anomalia, a mesma é encaminhada ao AAESMC.

PROPÓSITO

Durante a campanha, a SMS pretende realizar exames preventivos, exames clínico de mamas nas unidades de saúde, bem como palestras orientativas, além da distribuição de materiais informativos para ressaltar os benefícios da prevenção.

Na programação ainda constam atividades em salas de espera e, testes rápidos para doenças como: Sífilis, HIV e Hepatite B nas unidades de saúde, escolas e empresas do município.

EXAMES

Além disso, a Secretaria vai ofertar 200 exames de mamografia e 400 exames de ultrassonografia de mamas a serem realizados na Apor e Santa Casa durante todo o mês de outubro.

Outro ponto importante que ficou definido é que durante a campanha, a Secretaria vai aumentar a quantidade de consultas de mastologia durante o mês de outubro.

Para atingir um público ainda maior, também será realizado um Pit Stop na Praça Brasil no dia 15/10/2022 (sábado), das 08h00 às 11h00. Equipes da Saúde estarão munidos de faixas informativas, panfletos informativos, com o objetivo de chamar a atenção dos condutores de veículos sobre a importância da prevenção ao câncer de mama.

Para o encerramento da campanha do Outubro Rosa, os organizadores estão programando ainda uma caminhada no dia 23 de Outubro (domingo), a partir das às 16H, com a participação de parceiros como, Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis-MT (APOR), Unimed, Construtora Salas e Íntegra Imagem.