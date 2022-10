Soja | Plantio em Mato Grosso chega a 6,29% da área

As máquinas seguem avançando em Mato Grosso com o plantio da soja. Em duas semanas de trabalho, 6,29% dos 11,8 milhões de hectares previstos para a safra 2022/23 receberam as sementes da oleaginosa.

Os números constam no segundo acompanhamento de semeadura da safra 2022/23 do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea).

Na variação semanal os trabalhos tiveram um avanço de 4,5 pontos percentuais. Ao se comparar com o período no ciclo 2021/22 a diferença é de 0,13 ponto percentual. Em duas semanas de trabalhos no ano passado 6,16% da área estava semeada.

Os trabalhos seguem acima da média histórica em Mato Grosso dos últimos cinco anos para o período de 1,8% da área com sementes.

Região oeste é a mais adiantada com a soja

De acordo com o Imea, a região oeste já plantou 11,3% de sua área destinada para a soja. Avanço de 8,23 pontos percentuais na variação semanal e de 2,28 pontos percentuais ante a safra passada.

O noroeste mato-grossense vem em seguida com 7,01% da área plantada. Já o sudeste 6,69% e o médio-norte 6,57%.

Ainda conforme o levantamento, a região centro-sul avançou os trabalhos em 5,93% da área destinada para a oleaginosa, enquanto o norte 4,47% e o nordeste 2,97%.