Soldados da PM são assassinados dentro de viatura durante a madrugada

Dois soldados da Polícia Militar foram mortos durante uma ocorrência na madrugada deste domingo (16), no bairro Santa Bárbara, em Cariacica.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência registrado pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES), as vítimas foram identificadas como Bruno Mayer Ferrarini, de 30 anos, e Paulo Eduardo de Oliveira Celini, de 29.

Os militares estavam em uma viatura da PM envolvida em uma perseguição após um casal ter o carro levado por criminosos, sendo dois homens e uma mulher.

Ainda segundo o boletim, quando os militares passavam pela Rua Manoel Freire, a viatura foi metralhada e as vítimas atingidas.

Os dois chegaram a ser socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital particular em Cariacica, mas acabaram morrendo.

Segundo consta no registro da ocorrência, as armas dos policiais foram levadas pelos criminosos.

Nas redes sociais, Renato Casagrande se pronunciou sobre o ocorrido e decretou luto de três dias e informou que suspeitos já foram detidos.

“Lamento profundamente a morte dos policiais Bruno Mayer e Paulo Eduardo, ocorrido nesta madrugada, em Cariacica. Minha solidariedade aos seus familiares e amigos. Importante dizer: este crime não ficará impune. Vários suspeitos já foram detidos e não descansaremos até que todos os envolvidos estejam na cadeia. Decretarei luto de três dias.”