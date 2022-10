Suavidade e verdade

Perguntaram-me quais devem ser as estratégias de Lula e Bolsonaro no segundo turno das eleições. Considerei muito acerca do assunto. Que, afinal, poderiam os nobres candidatos fazer para capitanear mais votos nessa reta final que não tenham já feito esse ano? Muita coisa!

Por primeiro, temos que considerar que, como água e óleo, os eleitores de Lula e Bolsonaro não se misturam. Não são lados da mesma moeda, como tentou fazer parecer Ciro Gomes durante a campanha. Distinguem-se completamente os candidatos nas companhias que trazem e nos valores que carregam. Dessa forma, o eleitor que, no primeiro turno, escolheu Bolsonaro, jamais virará o voto em Lula e vice e versa.

A polarização está tão ferrenha que o número de votos brancos e nulos caiu pela metade em comparação com as eleições de 2014 e 2018. Somados, brancos e nulos representaram 9,64% dos votos em 2014 e 8,79% em 2018. Nas eleições desse ano, apenas 4,41%. Isso nos leva a concluir que não há mais voto útil por aqui. Esse número pode crescer, caso os candidatos não mudem as estratégias para este segundo turno.

Penso que Bolsonaro, para atrair os eleitores de Tebet, Ciro, Thronicke e D’ávila, deveria “suavizar” mais sua imagem e fala. Especialmente quanto aos eleitores dos três últimos, há muita dificuldade de votarem em Lula no segundo turno e, se não virem em Bolsonaro uma nuance que seja de respeito às urnas, às mulheres, à imprensa, à democracia e à ciência, dificilmente lhe darão voto. Talvez prefiram anular o voto.

Já Lula tem que falar de corrupção. Não tem jeito. Quando perguntado nos debates e sabatinas realizadas até aqui, ele se limita a dizer que, em seu governo, a Polícia Federal tinha mais autonomia, o Procurador-Geral era escolhido a partir da lista tríplice encaminhada pelo órgão, que foi criada a Controladoria Geral da União, com status de ministério, que sua condenação foi feita por um juiz a quem não competia julgar a causa e que teve sua suspeição reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Bem, tudo isso é verdade, mas não é igualmente verdade que houve corrupção nos governos do PT? Sobre essa parte, ele não fala e isso desautoriza o voto em quem tem na honestidade um valor inegociável.

Por enquanto, o PL e o PT buscam conversar com os partidos e candidatos a presidente derrotados no primeiro turno. Isso não transfere voto, mas confere mais robustez à candidatura. Mas, se querem ganhar votos entre os indecisos, Bolsonaro vai ter que interromper uma motociata para visitar um hospital de câncer, afirmar que respeitará o processo eleitoral e que atentará mais à liturgia do cargo que ocupa. Já Lula, dizer que os bandidos que saquearam a nação não estarão em seu novo governo. Para o primeiro é mais fácil, já que Lula está rodeado de figurinhas carimbadas da polícia. Talvez mude isso no segundo turno. Esperemos.