Sucesso no Minecraft, Axolote é o novo morador do Zoo de São Paulo

Você já ouviu falar dos Axolotes? Eles são parte da família das salamandras e nativos do México, onde vivem em rios de água doce. Com sua aparência um tanto exótica, a espécie ganhou um personagem no Minecraft em 2020 e já é um sucesso entre o público jovem.

Três axolotes, resgatados em uma operação contra o tráfico de animais, acabam de ganhar morada no novo espaço do Zoo de São Paulo. Parte do recente processo de modernização da instituição, o local conta com atividades interativas e muitas informações sobre a espécie. Por lá, é possível conhecer a fundo os Axolotes e, claro, se apaixonar por eles!

Devido à propriedade neotênica da espécie, os Axolotes mantêm suas características larvais mesmo depois de adulta, fazendo com que eles pareçam sempre um filhote e atraiam os olhares de todos com sua ‘fofura’. Mas, apesar de bonitinhos, é importante lembrar que estes animais não são pets e devem permanecer em seu habitat natural.

O passeio no Zoo de São Paulo inclui acesso a esta área especial, com tour guiado e informações sobre a espécie, cultura mexicana e muito mais. Além disso, no valor está incluso o acesso às demais áreas da instituição, onde os visitantes encontram aves, ursos, cobras, onças, elefantes, raposas, leões, girafas, tigres e outros!

AXOLOTES – ZOO DE SÃO PAULO

O ingresso para visitação custa R$ 59,90, com a meia entrada por R$ 29,90.

Crianças de até cinco anos não pagam.

Endereço: Av. Miguel Estefno, 4241 – Água Funda, São Paulo.

Horário de funcionamento: segunda à domingo das 9h às 17h.