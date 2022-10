Suspeito com passagem por estupro é preso ameaçando populares em assentamento rural

Um homem com várias passagens pela polícia, pelos crimes de roubo, furto, estupro, ameaça e lesão corporal, foi preso pela Polícia Militar neste sábado (08), em Tangará da Serra. O suspeito estava armado com uma faca, fazendo ameaças a clientes de estabelecimentos comerciais na região do assentamento rural Antônio Conselheiro.

Segundo as informações, testemunhas acionaram a polícia e deram a característica do suspeito após as ameaças. O homem foi encontrado pela guarnição já em outra localidade, também amedrontando os populares.

Com o homem, a faca foi localizada. Além disso, foram apreendidos três aparelhos celulares que ele não soube explicar a procedência.

O suspeito está à disposição da Justiça.