Tem homem aí?

A masculinidade é muito mal compreendida pela maioria dos homens. Concebem-na como o oposto da feminilidade e, portanto, procuram evitar fazer as coisas que uma mulher faz. Uma vez que a mulher beija os filhos, ele não os beija; já que as mulheres choram, ele “engole” o choro. “Isso é coisa de mulher”, afirma. Essa visão distorcida do que seja um homem gera perfis psicológicos que oscilam entre o machismo e a covardia. Para exemplificar, confeccionei alguns personagens que aparecem dessa concepção deturpada da masculinidade.

PERSONAGENS DO MACHISMO MÁSCULO MACHILDO: Esse é o garanhão; é o que afirma sua masculinidade no sexo. Quanto mais mulheres tiver, mais homem se sente. Mas isto não é homem; é só um safado; SILVINHO SÓ SUCESSO: Tudo na vida dele tem que ser a expressão de que ele é bem sucedido. O carro tem sempre que estar impecável, a casa precisa ser a mais bonita da rua e a esposa, para os tais, é só mais um adereço, um enfeite bonitinho para ele exibir aos outros. Isso não é ser homem; é ser egocêntrico; BETO BRABO: Este é o troglodita mesmo. Sempre iracundo e grosseiro em suas respostas, incapaz de proferir uma palavra de alento e graça para a esposa ou filhos. São os fortões do quarteirão e muito bons de briga. Violência, física ou verbal, é a marca desses. Isso não é ser homem, porém; é ser truculento; CHEFE CHEFILDO: Esse é o mandão. O controle remoto sempre está nas mãos dele. Só ele dirige o carro. Supervisiona o trabalho de todos e nada pode ser feito sem sua autorização. Ele não é um companheiro para a esposa, é um patrão. Isso, mais uma vez, não é ser homem; é ser autoritário.



O machismo só gera, então, pessoas safadas, egocêntricas, truculentos e autoritárias. Nada disso cabe no conceito de “homem”. Além do machismo, como eu disse acima, a covardia também cunha outros personagens. Vamos a eles.

PERSONAGENS DA COVARDIA MENININHO DA MAMÃE: Esse é aquele que, na primeira briga com a esposa, corre para dormir na casa da mãe. Ao chegar o boleto da energia elétrica ou a conta d’água, leva para a mãe pagar. Ele não é homem, de fato; é só um moleque; NÃO ESTOU AQUI DA SILVA: Esse é o homem ausente. De tudo. Da vida conjugal, da vida escolar dos filhos. Ele simplesmente não se apresenta a qualquer necessidade da família. A absência é sua marca maior, mesmo quando está em casa (o que é raro). Isso não é ser homem; é ser um fujão. SANTO CRISTO DO ESPÍRITO SANTO: Esse perfil emocional engloba os que, não concebendo adequadamente a masculinidade, se escondem na religião. A esposa lhe pergunta se está bonito o vestido que usa, e a resposta, em tom solene e religioso, como se ele estivesse em uma missa ou culto, é: “O que importa não é o exterior, mas a beleza do coração”. Para esse tipo de gente (note que não usei a palavra “homem”), o que importa é o cumprimento de regras religiosas sem se importar com seu significado intrínseco. Isso não é homem; é só uma representação, um personagem; ENGRAÇADINHO GRACIOSO DA GRAÇA: Esse é o brincalhão. Nada para ele é sério. Tudo é fugaz e leve. Não encara os desafios da vida porque não têm graça. Não gosta de trabalhar, nem de assumir compromissos de maior peso. Você, mulher que lê esse texto, não tenha um filho dele. Ele abandonará a prole na primeira dificuldade. Isso não é homem; é um palhaço.



O machismo e a covardia têm espalhado esses tipos de “homens” (entre aspas mesmo!) por vários lares e o resultado tem sido desastroso. Abandono ou violência doméstica são as marcas de relacionamentos feitos com pessoas assim.

Mas qual o modelo de homem que pode nortear a conduta de alguém? Para mim, só há um: JESUS CRISTO. Ele era amável e acolhedor, mas duro e disciplinador. A principal marca de sua vida foi a RESPONSABILIDADE. É isso que faz um moleque virar homem: assumir responsabilidade, por si e por mais alguém!

Sem isto, o que restam são apenas…safados, egocêntricos, truculentos, mandões, moleques, ausentes, representantes performáticos e paspalhões. Precisamos muito de homens DE VERDADE hoje em dia. Assumamos, pois, essa tão especial posição em nossos lares e sociedade. É o convite que faço, perguntando: Tem homem aí?