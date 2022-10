Tempestade deixa rodovia no sul de MG encoberta por granizo

Um forte temporal deixou a rodovia Fernão Dias encoberta por granizo, na tarde desta segunda-feira (3), na altura do km 80, na cidade de São Gonçalo do Sapucaí, a 406 km de Belo Horizonte.

De acordo com a Arteris, concessionária que administra a via, a tempestade começou às 12h50 e durou, aproximadamente, até as 13h12.

O excesso de granizo assustou os motoristas que passavam pela região e deixou o trânsito lento. Às 15h30, havia congestionamento entre os kms 798 e 800 no sentido Guarulhos e entre os 802 e 800 no sentido Belo Horizonte.

Ainda segundo a Arteris, não foram registrados acidentes relacionados ao temporal. “Em caso de condições climáticas adversas, o motorista deve procurar um local seguro até que a tempestade passe. Lembre-se: o acostamento não é um local seguro para estacionar e deve ser usado apenas em casos emergenciais”, declarou a administradora em comunicado.