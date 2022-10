Tempestade derruba 30 postes e abastecimento de energia fica comprometido em Tangará da Serra

Uma tempestade com ventos fortes causou diversos estragos em Tangará da Serra-MT neste domingo (16). O abastecimento de energia elétrica ficou comprometido após a queda de 30 postes e 9 árvores na cidade. Uma pessoa ficou ferida e diversas vias públicas interditadas.

Segundo apuração da equipe de reportagem da TV Vale, uma motociclista não percebeu os fios de um poste caído em rua no residencial Alto da Boa vista e sofreu um acidente. Ela foi socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminha à UPA 24 horas com ferimentos pelo corpo.

O Corpo de Bombeiros Militar fez a retirada das árvores caídas, que obstruíram várias ruas e avenidas pela cidade.

De acordo com a Energisa, companhia responsável pelo abastecimento de energia em Mato Grosso, devido à queda dos 30 postes, o abastecimento foi comprometido. Ao todo, segundo a companhia, 10 regiões foram impactadas. “Por causa da previsão de chuva forte, equipes já estavam em atenção e 75% do atendimento já tinha sido restabelecido às 18h31min”, afirma a Energisa, em nota encaminha à imprensa.

Residências e empresas também foram atingidas e tiveram os telhados arrancados com a força do vento.

Nas redes sociais, muitos moradores compartilharam vídeos dos estragos pela cidade. Confira: