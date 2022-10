Tentando construir novos hábitos? Confira 5 dicas para permanecer no caminho certo

Se por um lado é difícil colocar fim em velhos hábitos, criar novas rotinas também tem seus desafios. Você pode ter prometido a si mesmo uma dúzia de vezes que aprenderá um novo idioma, que irá começar a ler um livro por mês ou começar a academia. Mas, no fim, conta apenas com sua motivação e, quando ela está em baixa, acaba se frustrando.

Para que isso deixe de acontecer e você obtenha os resultados que deseja, separei algumas dicas que irão mudar sua rotina. Confira:

Não confie apenas na motivação para construir novos hábitos

A motivação, por mais poderosa que seja, não é um fator constante. Alguns dias, você estará cheio de vontade, mas, no outro… isso pode ter mudado. Por isso, conte com algo mais certo: a disciplina. Tenha responsabilidade com as suas metas e passe a enxergá-las como um verdadeiro adulto – o que tem que ser feito, tem que ser feito.

Defina metas específicas

Seja específico sobre seus objetivos antes de construir um novo hábito. Defina o que você deseja alcançar e qual o prazo para que isso aconteça. Uma definição genérica pode não ser tão eficaz, portanto, tente incluir detalhes como horário, duração da atividade, local de realização, prazo e outros.

Seja realista com seus objetivos

Quando você quer fazer muitas mudanças em sua vida de uma só vez, a tendência é que você falhe. Isso porque exigir que seu corpo mude drasticamente de um dia para o outro não é algo realista. Portanto, suba um degrau de cada vez e vá transformando sua rotina aos poucos, um dia melhor que o outro.

Acompanhe seu progresso

Às vezes, estamos tão focados naquilo que desejamos obter, que não damos atenção e valor ao que já conquistamos ao longo do caminho. Portanto, acompanhe seu progresso, faça uma lista de coisas que já conseguiu mudar ou mesmo um ‘check’ naquele calendário de metas que você estabeleceu. Isso fará muita diferença em sua energia para continuar!

Seja responsável

Seja responsável por suas escolhas e seus hábitos. Reflita: por que você acorda cedo todos os dias para ir trabalhar, mesmo quando não sente vontade? Porque você tem responsabilidades e quer colher os resultados do seu esforço. O mesmo vale para outros hábitos! Entenda suas motivações e siga com o plano. No fim, você sairá de tudo isso como uma pessoa muito melhor do que quando começou.