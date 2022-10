Trabalhador morre eletrocutado após descarga elétrica durante reparo de rede

Tiago Ferreira Novaes, 26 anos, morreu na noite de terça-feira (4) após receber uma descarga elétrica, enquanto fazia o reparo de uma rede, na zona rural de Alta Floresta-MT. As causas do acidente de trabalho são investigadas pela Polícia Civil.

De acordo com informações, Tiago era eletricista da empresa (re)energisa, do Grupo Energisa. Ele e um colega de trabalho tinham sido acionados para um reparo na rede elétrica, após uma falha na distribuição. Quando Tiago estava no topo do poste, fazendo o trabalho, alguém ‘bateu a chave’, religando a energia na rede. O colega não se feriu, já que estava no solo.

A vítima recebeu uma descarga de alta tensão e morreu na hora. O corpo do eletricista ficou dependurado por mais de 2 horas, até que a equipes do Corpo de Bombeiros, Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e Polícia Civil chegaram ao local, que fica a 98 quilômetros de Alta Floresta-MT.

Em nota, a Energisa afirmou que está colaborando nas investigações, que devem apurar quem teria religado, indevidamente, a rede de energia durante o reparo.

“As causas são investigadas pelas autoridades competentes, com toda a colaboração da equipe de segurança e saúde da (re)nergisa, que também está em contato com amigos e familiares do funcionário, dando o apoio necessário neste momento tão difícil para todos”, diz um trecho da nota encaminhada à imprensa.