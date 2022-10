Três pessoas se envolvem em acidente após batida entre motos

Três pessoas se envolveram em um acidente no cruzamento da Rua 24 com a Rua 15, no bairro Jardim Itália, neste sábado (22), em Tangará da Serra (MT). A batida foi entre duas motos.

Segundo informações, um casal descia pela Rua 15, mas devido a um matagal que atrapalhou a visibilidade no local, o condutor da moto acabou invadindo a preferencial provocando a colisão com a outra moto.

Com a força do impacto as três vítimas ficaram feridas.

A equipe do SAMU foi acionada e compareceu na ocorrência.

O condutor da moto que invadiu a preferencial precisou ser encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).