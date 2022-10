Tribunal de Justiça de Mato Grosso atinge nível de excelência em ranking divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) divulgou na segunda-feira (11 de outubro) os resultados oficiais do Índice de Governança, Gestão e Infraestrutura de Tecnologia e Comunicação do Poder Judiciário (iGovTIC-JUD 2022), aplicado no período de 19 a 30 de setembro deste ano.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) alcançou o maior índice, o de Excelência, com 86,42 pontos, e a terceira maior pontuação entre Tribunais Estaduais de médio porte. Com o resultado, o TJMT ficou no ranking apenas atrás do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, com 94,33 e do TJ de Goiás, com 86,78 (diferença de 0,36 pontos do TJMT).

De acordo com o coordenador da Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI) do TJMT, Thomás Augusto Caetano, a conquista do patamar de Excelência é um marco para o Judiciário mato-grossense. “É motivo de bastante orgulho para nós, pois vem consagrar um objetivo que vem sendo perseguido há muitos anos e hoje é coroado com o reconhecimento do trabalho da presidente do TJMT, desembargadora Maria Helena Póvoas. Conseguimos enfim atingir uma maturidade dentro do que o Tribunal de Justiça estava buscando, em um patamar superior ao que a maioria dos outros Tribunais conseguiu.”

Para se ter ideia da expressiva marca alcançada, a pontuação do TJMT foi bem acima da média apurada entre os 10 órgãos de mesmo porte e segmento, que alcançaram apenas 76,21 pontos. Dos Tribunais de médio porte e segmento estadual, apenas cinco conquistaram o Índice de excelência, como o TJMT. E em relação aos 27 Tribunais Estaduais, apenas 15 fazem parte do seleto grupo que já possui o distintivo de excelência recebido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desde o início da aferição dos resultados do iGovTIC-JUD em 2016.

O coordenador da CTI também afirma que o selo de Excelência vem constatar a melhoria dos serviços providos à população pela administração. Ele ressalta o nível de estabilidade tanto no planejamento e execução das tarefas, quanto nos serviços oferecidos ao cidadão, com a segurança das informações, mas destaca que ainda há muito a ser feito. “A melhoria é algo contínuo, até porque os padrões de qualidade exigidos pela sociedade vão aumentando. Mas ficamos felizes em obter sucesso nessa jornada de aprimoramento da prestação de serviços, ainda mais ao atingir o nível de avaliação de um órgão sensor, como é o CNJ.”

Índices iGovTIC-JUD 2022 – Os Índices do CNJ são classificados em 4 níveis de maturidade dos Órgãos: Excelência (100 = 85 pontos); Aprimorado (85 = 65 pontos); Satisfatório (64 = 35 pontos); Baixo (34 = 0 pontos)

Os resultados divulgados para o iGovTIC-JUD 2022 atendem a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação (ENTIC-JUD), instituída pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução n. 370/2021, para o período de 2021/2026, em seu artigo 48, que determina a realização de diagnóstico anual para aferição do nível de cumprimento das Diretrizes Estratégicas de Nivelamento especificadas e, consequentemente, da evolução dos viabilizadores da Governança, Gestão e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do Poder Judiciário em todo país.

Temas avaliados iGovTIC-JUD 2022 – A pontuação dos Índices é formada pela avaliação de diversos temas: Atendimento e Suporte ao Usuário; Estruturas Organizacionais e Macroprocessos; Infraestrutura Tecnológica e Serviços em Nuvens; Pessoas; Políticas e Planejamento; Riscos, Segurança da Informação e Proteção de Dados; Sistemas de Informação; Transformação Digital.

Entre os temas aferidos, o destaque para o TJMT foi a pontuação conquistada em ‘Atendimento e Suporte ao Usuário’ e ‘Estruturas Organizacionais e Macroprocessos’. Ambos renderam a pontuação máxima (100 pontos) ao Tribunal de Justiça Mato Grosso.

Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual.

