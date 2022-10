TSE proíbe PT de ligar Bolsonaro a canibalismo

O ministro do Superior Tribunal Eleitoral (TSE), Paulo de Tarso Sanseverino, acatou pedido do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) para que a campanha do candidato adversário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pare de veicular propagandas que associam sua imagem à prática de canibalismo.

A peça eleitoral mostra Bolsonaro concedendo uma entrevista ao jornal The New York Times, em 2016. Em dado momento, o candidato à reeleição diz que “comeria um índio sem problema nenhum”, e que só não se alimentou de carne indígena porque seus colegas de viagem não quiseram acompanhá-lo. O presidente chega a mencionar “deixa cozinhar por dois dias” e “queria ver o índio sendo cozinhado”.

Do contexto em que as palavras foram proferidas, Bolsonaro falava ao jornalista sobre a suposta cultura de uma comunidade específica. Ele chega a citar os Yanomami. Após a repercussão do vídeo nas redes, o presidente do Condisi (Conselho do Distrito Sanitário Indígena) Yanomami, Junior Hekurari, afirmou à Agência Pública que não faz parte da cultura Yanomami do Surucucu praticar o canibalismo.

Ainda assim, na decisão do ministro do TSE, houve distorção por parte da campanha petista. “Na forma em que divulgadas as mencionadas falas do candidato Jair Messias Bolsonaro, retiradas de trecho de antiga entrevista jornalística, há alteração sensível do sentido original de sua mensagem, porquanto sugere-se, intencionalmente, a possibilidade de o candidato representante [Bolsonaro] admitir, em qualquer contexto, a possibilidade de consumir carne humana e não nas circunstâncias individuais narradas no mencionado colóquio, o que acarreta potencial prejuízo à sua imagem e à integridade do processo eleitoral que ainda se encontra em curso”, apontou o ministro.

Sanseverino ainda disse que “a reportagem se refere a uma experiência específica dentro de uma comunidade indígena, vivida de acordo com os valores e moralidade vigentes nessa sociedade”.

Em sua decisão, Sanseverino determinou a suspensão imediata da veiculação dessa propaganda na TV, site e redes sociais por entender que o vídeo “apresenta recorte de determinado trecho de uma entrevista concedida pelo candidato representante, capaz de configurar grave descontextualização”.