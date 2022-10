Unemat inaugura aulas de química e pedagogia no campus de Rondonópolis

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) inaugurou na noite desta segunda-feira (10), os cursos de pedagogia e química no campus de Rondonópolis. O evento foi realizado no núcleo pedagógico do município.

Estiveram presentes na inauguração o prefeito atuante de Rondonópolis Aylon Arruda (PSD), o diretor do campus de Alta Araguaia, secretários, parlamentares, servidores da universidade e alunos.

A secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação do município, Neiva De Col, enfatizou que o evento é considerado um dia de festa, pois, é um desejo da administração do campus de Rondonópolis que está sendo realizado.

Ela ainda informou que as aulas acontecem no período noturno e estão matriculados 50 alunos em cada um dos cursos .

Caio César de Abreu, diretor do campus da Unemat de Alto Araguaia, no qual Rondonópolis é vinculada, com alegria relatou que é de muita importância a inauguração desses dois cursos de pedagogia e química no núcleo pedagógico do munícipio que está tendo como parceria a prefeitura.

Caio César afirmou que esse vínculo entre os dois municípios só vai agregar o fortalecimento do campus de Alto Araguaia e o núcleo de Rondonópolis.