Unidade de Educação Infantil orienta pais sobre a importância da prevenção do câncer

Com o objetivo de estreitar os laços com a comunidade escolar e orientar as famílias sobre a importância da prevenção do câncer, a Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) José Reis Sales, localizada no bairro Parque São Jorge, promoveu uma semana de atividades com os alunos e nesta sexta-feira (21) recebeu os pais e responsáveis na creche com informações sobre saúde e prevenção. Os pais também puderam acompanhar as atividades desenvolvidas com os alunos.

A diretora da Umei, Débora Aparecida Santos França, explica que a iniciativa começou depois que servidores do posto de saúde do bairro, que fica localizado nas proximidades da creche, procuraram professores e demais profissionais da educação que atuam na Umei relatando que a procura de moradores por exames preventivos estava baixa, especialmente, as mulheres, que não estavam indo até o posto para realizar os exames de prevenção para o câncer de mama e outros.

“Tivemos então a ideia de criar atividades com os alunos e trazer os pais até a unidade para informar sobre a importância da prevenção. O foco foi na prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata”, destaca a diretora, lembrando do Outubro Rosa, mês de combate ao câncer de mama e do Novembro Azul, de combate ao câncer de próstata.

Com isso, a Umei busca contribuir para conscientizar os pais da necessidade e importância da prevenção e fazer com que um número maior de pessoas busquem o posto de saúde para a realização dos exames preventivos.

“Além de levar informações sobre a importância da prevenção na saúde, é uma oportunidade para que os laços com a comunidade escolar sejam estreitados”, conclui.