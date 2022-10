Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) oferta 100 vagas em cursos de pós-graduação

A Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) está com inscrições abertas para ingresso em cursos gratuitos de pós-graduação em nível de mestrado acadêmico. Até o dia 7 de outubro, é possível candidatar-se a uma das 100 vagas ofertadas pelos programas da própria instituição. Os cursos disponíveis são pós-graduações nas áreas de Biociências e Saúde, Educação, Engenharia Agrícola, Gestão e Tecnologia Ambiental, Geografia e Zootecnia.

O mestrado é uma modalidade de pós que permite o aprofundamento dos conteúdos aprendidos durante a graduação, estimulando a reflexão teórica e a compreensão do mundo. Diferente das especializações, ao concluir este curso, o estudante receberá um diploma que lhe concede o título acadêmico de mestre. Ao longo do programa, será possível adquirir e aprimorar competências importantes para o exercício profissional e, principalmente, para a prática da pesquisa e da docência, o que envolve o domínio de teorias, metodologias e técnicas de ensino-aprendizagem.

O mestrado é um processo de amadurecimento do pesquisador e, portanto, exige comprometimento do estudante com a leitura e escrita de textos filosóficos e científicos. Em média, estes cursos possuem duração de 12 (doze) a 24 (vinte e quatro) meses. Os programas de mestrado ofertados pela Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) são gratuitos e alguns oferecem bolsas de estudos financiadas por agências de pesquisa.

Para ingressar nos programas é necessário inscrever-se em um processo seletivo para concorrer a uma das vagas. Cada programa possui suas regras para participar do processo e uma lista de documentos específicos. É importante que o interessado consulte o edital para se preparar para a seleção e providenciar todos os requisitos. Confira a seguir um resumo dos processos que estão abertos atualmente:

Mestrado em Biociências e Saúde

O Programa de Pós-graduação em Biociências e Saúde (PPGBios) tem como objetivo produzir, aplicar e difundir conhecimentos científicos, tecnológicos e educacionais em uma perspectiva interdisciplinar, através da capacitação de docentes e pesquisadores com visão ampla, reflexiva e crítica sobre o processo saúde-doença. São ofertadas até 13 vagas nas linhas de pesquisa 1) Doenças e Agravos Não Transmissíveis; e 2) Doenças Emergentes, Infecciosas e Negligenciadas. O valor da taxa de inscrição para este processo seletivo é R$221,50. O edital e demais informações a respeito do programa podem ser acessadas no sítio eletrônico do programa ou por meio do contato [email protected]

Mestrado em Educação

O Programa de Pós-graduação em Educação (PPGEdu) oferece até 28 vagas e tem como objetivo propiciar formação voltada para a pesquisa e produção científica, tendo como pontos basilares reflexões sobre a natureza da educação, os dilemas enfrentados nos processos formativos e a ambiência em que se articulam processos e políticas educacionais, visando a qualificação profissional sensível ao contexto regional e às diversidades étnicas e socioculturais. Está organizado em torno da área de concentração “Educação, Cultura e Processos Formativos”, e abriga três linhas de pesquisa: 1) Linguagem, educação e cultura; 2) Política, formação e prática educativa; e 3) Educação, cultura e diferenças. O valor da taxa de inscrição é de R$ 201,70 e o boleto deverá ser pago até o dia 05/10. O edital e demais informações a respeito do programa podem ser acessadas no sítio eletrônico do programa.

Mestrado em Engenharia Agrícola

O Programa de Pós-graduação em Engenharia Agrícola (PGEAgri) tem por objetivo principal formar recursos humanos na área das ciências agrárias, com qualificação acadêmica, senso crítico, formação humanística docente e científica, fundamental para o desenvolvimento da região Centro-Oeste. Neste curso, estão sendo ofertadas até 12 vagas nas linhas de pesquisa 1)Engenharia de Sistemas Agrícolas; 2) Agroecossistemas. As inscrições são gratuitas. O sítio eletrônico do PPGEAgri contem informações detalhadas sobre o programa. Em caso de dúvidas a respeito do Processo Seletivo é possível entrar em contato por meio do telefone (66) 3410-4041 (WhatsApp) ou pelo e-mail [email protected]

Mestrado em Geografia

O Programa de Pós-graduação em Geografia (PPGeo) oferece até 24 vagas na área de concentração Ambiente e Sociedade, divida nas linhas 1) Planejamento e Gestão Territorial; e 2) Geotecnologias Aplicadas à Gestão e Análise Ambiental. O objetivo do curso é formar profissionais com alta qualificação acadêmica, senso crítico e formação humanística voltada à investigação científica e docência na área da ciência geográfica e, ainda, com competências técnicas para atuar nas áreas de Planejamento, Gestão Territorial e Ambiental, de forma a contribuir significativamente para o alcance do desenvolvimento socioeconômico em nível local, regional e nacional, em harmonia com a conservação das riquezas ambientais e culturais do povo brasileiro. As inscrições são gratuitas. Para mais informações, é possível acessar o sítio eletrônico do programa ou entrar em contato pelo telefone (66)3410-4056.

Mestrado em Gestão e Tecnologia Ambiental

O Programa de Pós-Graduação em Gestão e Tecnologia Ambiental (PPGTA) possui como característica central congregar disciplinas voltadas ao estudo interdisciplinar de problemas relacionados à análise da gestão dos sistemas ambientais e dos processos orientadas ao desenvolvimento socioeconômico regional. Serão ofertadas até 12 vagas abertas para as linhas de pesquisa 1) Gestão Ambiental e de Recursos Naturais; e 2) Tecnologias Ambientais e Sustentabilidade. O valor da taxa de inscrição é de R$221,50. O edital e demais informações a respeito do programa podem ser acessadas no sítio eletrônico do programa ou por meio do contato [email protected]

Mestrado em Zootecnia

O Programa de Pós-graduação em Zootecnia (PPGZoo) ofertará até 11 vagas na área de concentração “Produção Animal”, dividida nas linhas de pesquisa 1) Nutrição e Produção Animal; e 2) Melhoramento Genético Animal. O programa objetiva a formação de profissionais capacitados para atuarem na pesquisa, ensino e extensão em sistemas de produção animal, estimular o pensamento crítico e o desenvolvimento de uma visão holística sobre os sistemas de produção animal. Não há taxa de inscrição. O sítio eletrônico do PPGZoo contem informações detalhadas sobre o programa. Em caso de dúvidas a respeito do Processo Seletivo é possível entrar em contato por meio do telefone (66) 3410-4176 (inclusive WhatsApp) ou pelo e-mail [email protected]