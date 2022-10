Urnas eletrônicas são abertas para votação em todo o país

Às 8h, pelo horário de Brasília, as seções eleitorais foram abertas para a votação em todo o país neste domingo (2). Ao todo, são mais de 156,4 milhões eleitores no Brasil e no exterior, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Estão sendo usadas 577 mil urnas eletrônicas nas eleições 2022, segundo a corte. Os eleitores poderão votar até 17h.

Os horários de votação em 2022 foram unificados em todo o país pelo TSE. Estados com fuso horário diferente do de Brasília abriram as seções eleitorais no momento em que teve início a votação na capital do país.

Assim, eleitores de Rondônia, de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul e de Roraima começaram a ir às urnas às 7h do horário local (8h de Brasília). No Amazonas, boa parte dos municípios do estado teve a votação iniciada às 7h do horário local, mas em alguns, que têm o mesmo fuso do Acre, a votação começou às 6h na hora local.

Em Fernando de Noronha, que pertence a Pernambuco, o início da votação foi às 9h (8h de Brasília). O TSE informa que apesar da diferença de horário do início da votação em diversas localidades para se adaptar ao horário de Brasília, o tempo de votação é o mesmo em todos os lugares: oito horas.

Com a uniformização da votação a partir do horário oficial de Brasília, o TSE começará a divulgar os resultados das urnas a partir das 17h, logo após o fim da coleta de votos. Nas eleições passadas, a divulgação era feita somente após o encerramento da votação no Acre, que tem diferença de duas horas em relação ao horário de Brasília.

Urnas eletrônicas

O novo modelo de urna eletrônica, que será usado nas eleições 2022, é fornecido pela empresa Positivo Tecnologia, que venceu a licitação junto ao TSE.

As novas urnas trazem mais recursos de acessibilidade e novidades em termos de segurança, transparência e agilidade. Além disso, elas têm novo design e um processador 18 vezes mais rápido que o da versão anterior. O teclado também foi aprimorado e a bateria terá duração por toda a vida útil do equipamento.

De acordo com Rafael Azevedo, coordenador de Tecnologia Eleitoral da Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE, o processo de fabricação das urnas eletrônicas é mais complexo do que o da maioria dos equipamentos eletrônicos.

O TSE informou que, assim como as urnas antigas, as novas máquinas também não se conectam a nenhum tipo de rede, internet ou Bluetooth. Ainda de acordo com a corte, elas podem ser auditadas antes, durante e após a votação, pelos partidos e instituições fiscalizadoras que integram a Comissão de Transparência das Eleições (CTE) e pela sociedade em geral.

Outra mudança anunciada pelo TSE diz respeito aos terminais dos mesários, que passaram por modernização. Os novos terminais deixaram de ter teclados físicos e passaram a contar com tecnologia touchscreen, ou seja, tela sensível ao toque. Com a mudança, será possível agilizar o processo de votação — enquanto um eleitor vota, outro poderá ser identificado pelo mesário, o que pode diminuir o tempo de espera na fila.