Várzea Grande é premiada e se classifica para a etapa estadual do Fetran

Várzea Grande recebeu, na última sexta-feira (30), a cerimônia de premiação e encerramento da 17ª edição do Festival Estudantil Temático para o Trânsito (Fetran), etapa Rio Cuiabá. O evento aconteceu no anexo II da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Smecel) e rendeu diversas medalhas para os alunos da Rede Municipal, além de vagas para a competição estadual.

Além de diversas premiações nas categorias de destaque e revelação, as escolas da rede municipal conquistaram a premiação máxima em duas faixas etárias, sendo escolhidas para representar a região na etapa estadual. Foram elas: EMEB Professora Salvelina Ferreira da Silva, com o espetáculo “Nós e o Trânsito”, na categoria Infantil; e EMEB Gonçalo Domingos de Campos CAIC, com o espetáculo “Eita! Sonho ou Realidade?”, na categoria Infanto-Juvenil.

O Fetran é uma realização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em parceria com as secretarias de Educação de Mato Grosso, que visa trabalhar questões de conscientização e segurança no trânsito com as crianças, tanto como pedestres e passageiros, quanto como futuros condutores.

Para o Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Silvio Fidelis, a participação dos alunos da rede pública foi emocionante, com histórias e atuações marcantes. “É muito importante parcerias como essa, que permitam aos nossos estudantes a oportunidade de aprender e desenvolver sua criatividade, sendo reconhecidos pelo esforço. Ficamos muito contentes com o resultado”, afirmou.

O Superintendente da Polícia em Mato Grosso, Francisco Elcio Lima Lucena, elogiou a dedicação e o talento das crianças que participaram do Festival e também o trabalho desenvolvido pela gestão Kalil Baracat na área de Educação. “Precisamos levar para outros municípios o exemplo de dedicação de Várzea Grande. Uma revolução na educação está acontecendo aqui e isso vai revolucionar a cidade. Muitos ainda ouvirão que hoje uma semente está sendo plantada aqui, que vai virar uma árvore frondosa e gerar muitos frutos”, disse.

Ao todo, 21 escolas da Rede Municipal participaram desta edição, que teve início em 22 de setembro. Os grupos de teatro são oriundos do programa Escola em Tempo Ampliado (E.T.A.) da Superintendência Pedagógica, que oferece oficinas de desenvolvimento pedagógico, cultural e mais no contraturno das unidades escolares.

“O Fetran é um evento muito importante no nosso calendário, que os alunos esperam o ano todo. A partir dessa experiência, as crianças – futuros condutores — ficam responsáveis por cobrar dos pais, mães e familiares um comportamento melhor no trânsito”, explicou a Superintendente Pedagógica da Smecel, Luz Marina Coelho.

Para a coordenadora pedagógica do Município e do programa E.T.A., Marli de Jesus, o Fetran foi uma semana de aprendizado. “Trabalhamos o trânsito com o objetivo de fomentar a consciência e o comportamento de nossas crianças e a equipe docente das nossas escolas fez muito bem esse trabalho. Sabemos o papel da escola na conscientização da comunidade, criando em nós valores de companheirismo, tolerância e solidariedade, e a Smecel está de parabéns neste sentido”, concluiu.