Vereador acompanha licitação para a construção do miniestádio na Vila Salmen

O vereador Adonias Fernandes (MDB) acompanhou a licitação para a construção de um miniestádio na Vila Salmen, na manhã desta sexta-feira (21), na Prefeitura de Rondonópolis. O projeto é construir uma área de lazer que além do miniestádio contarão com uma quadra de areia, um playground e uma pista de caminhada.

De acordo com o vereador esse espaço é muito aguardado pela população. “O campo de futebol antigo era bem tradicional, era conhecido como campo do Auto Bahia Luiz, era onde aconteciam os campeonatos amadores da cidade, mas foi desativado para a construção do prédio do Ministério Público, desde então havia me comprometido em ajudar a conseguir outra área para o campo”, disse.

Depois da articulação de Adonias, o prefeito José Carlos do Pátio abraçou a ideia e autorizou a construção não só de um miniestádio, mas também de uma área de lazer. “E o processo está caminhando, hoje já ficou definido que a empresa Medeiros Engenharia é quem vai tocar a obra e em breve a construção deve ter início”, explicou.

Adonias afirmou que vai continuar acompanhando de perto o andamento do processo e o início das obras.