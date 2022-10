Vitamina B12: para que servem e como consumir?

As vitaminas são fundamentais para a execução de uma série de funções do nosso corpo. Um exemplo é a cobalamina, conhecida como vitamina B12, que auxilia no metabolismo do sistema nervoso e na manutenção das células vermelhas.

A recomendação da vitamina B12 para adultos é de 2,4 mcg, mas essa quantidade pode variar conforme orientação do profissional da saúde. E, apesar de sua grande importância para a saúde, o nosso organismo não produz a vitamina B12 – é necessário ingeri-la através de alimentos como carnes, ovos, leites e derivados, atum, salmão, ostras e outros.

O que acontece em caso de deficiência de vitamina B12?

Essa vitamina atua em uma série de funções no metabolismo e sua deficiência provoca sensação de cansaço que ocorre devido a incapacidade de produção de glóbulos vermelhos de forma adequada, assim como confusão mental, lentidão no raciocínio, perda do equilíbrio, formigamento nas mãos e pés e até mesmo depressão.

Confira, abaixo, algumas das principais opções para absorção de B12:

Ovos: além de conter proteínas, os ovos também têm vitamina B12 e podem ser consumidos de diferentes formas.

Leite e derivados: esse grupo de alimentos, que inclui os iogurtes, possuem quantidades

excelentes de vitamina B12 podendo corresponder até 38,5% das fontes dessa vitamina.

Salmão: quando cozido, o peixe contém em média 2,8 mcg de vitamina B12.

Atum: este peixe, que pode ser consumido assado, cozido ou grelhado, conta com, aproximadamente, 11,7 mcg de vitamina B12 a cada 100 gramas.

Ostras: as ostras cozidas são excelentes fontes de vitamina B 12, contando com 26,2 mcg de vitamina B12 a cada 100g.Bife de fígado: esta carne possui uma quantidade excelente de vitamina B12. Em 100g desse alimento pode ser encontrado até 72,3 mcg de vitamina B12. Recomenda-se evitar o preparo por meio da fritura.