Vítimas de cárcere privado e tortura por grupo criminoso são resgatadas pela Polícia Civil

Três vítimas de tortura, sequestro e cárcere privado foram resgatadas pela Polícia Civil, em Campo Verde, nesta terça-feira (11), e um grupo suspeito de executar os crimes foi preso em flagrante.

A equipe da Delegacia de Campo Verde estava efetuando o cumprimento de um mandado de busca e apreensão quando recebeu a denúncia de que uma pessoa estava pedindo socorro, em um posto de combustíveis da cidade, possivelmente vítima de tortura. No endereço informado, os policiais civis encontraram a vítima amarrada e ferida, que foi socorrida a um hospital.

A vítima, de 21 anos, informou o endereço do cativeiro onde ficou durante a sessão de tortura. Próximo ao local, os policiais encontraram outros dois jovens, de 22 e 24 anos, que também foram sequestrados pelo grupo criminoso.

Na casa foram encontradas cordas semelhantes às encontradas com a vítima resgatada no posto de combustíveis.

Após várias diligências, a equipe policial conseguiu localizar os suspeitos – duas mulheres e quatro homens. Todos foram conduzidos à Delegacia de Campo Verde e autuados em flagrante pelos crimes de tortura, sequestro e cárcere privado e roubo.

De acordo com o delegado Philipe Pinho, o crime foi motivado porque, supostamente, uma foto tirada por uma das vítimas fazia alusão a uma facção rival. “Os membros da suposta facção daqui então sequestraram esses três rapazes e torturaram um deles, bem como roubaram seus aparelhos celulares”, explicou o delegado de Campo Verde.