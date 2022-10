Vítimas mortas dentro de quitinete com tiros na cabeça são identificadas

As três vítimas do triplo homicídio que ocorreu na noite de sexta-feira (30), no bairro Parque Universitário em Rondonópolis, foram identificadas como Marcelo Henrique da Silva, 20 anos, Eduardo Sousa Mendes, 21 anos e Marcia Henrique de Azevedo, 53 anos.

As vítimas foram mortas com tiros na cabeça, momento em que estavam dentro de uma quitinete localizada no bairro Parque Universitário.

As duas vítimas masculinas vieram recentemente do estado do Maranhão e conforme informações da PM, uma delas tinha passagens por tráfico e outro por receptação e corrupção de menores.

Já a mulher identificada como Marcia, tinha passagens por estelionato.