Wellington vota em Rondonópolis, fala em eleições tranquilas e diz que acredita em 2º turno

O senador e candidato à reeleição, Wellington Fagundes (PL), votou agora há pouco na Escola Estadual Adolfo de Moraes, em Rondonópolis. O parlamentar chegou ao local de votação acompanhado de seus assessores e também do neto, João. À imprensa, destacou a tranquilidade da votação e disse que acredita em um segundo turno à presidência da República.

Fagundes encampou a bandeira bolsonarista no Estado. Liderou a caravana verde e amarelo atraindo filiados e fortalecendo o PL, partido do atual presidente. Fez defesa, desde o início, ao projeto de dar a o candidato à reeleição ao Planalto a maior votação dentre os entes de federação. “Acredito que teremos um segundo turno [à presidência]. As eleições são muito disputadas, extremamente polarizada, mas acredito que vamos ganhar com Bolsonaro. Trabalhamos muito para que em Mato Grosso ele tenha a maior votação no Brasil, assim como nosso governador Mauro Mendes (UB), que acredito que terá a maior votação proporcionalmente”, disse.

O candidato à reeleição atendeu a imprensa já na saída do colégio eleitoral, destacou a tranquilidade da votação e agradeceu aos apoiadores ao longo da campanha eleitoral. “Está sendo uma eleição tranquila, dentro daquilo que agente sempre pregou. A oportunidade de fortalecer a democracia, com voto secreto, independente e livre. Todo brasileiro sabe importância de votar. Só tenho a agradecer a todos que participaram deste processo democrático e a todos os candidatos, pois foram sete [ao Senado] aqui em Mato Grosso e até o que tiver menos voto terá meu respeito. Agora vamos esperar até o final do dia, com a esperança e a certeza de que o objetivo será sempre trabalhar por nosso Estado”, completou.