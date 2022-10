WhatsApp começa a liberar grupos com até 1024 participantes

O WhatsApp começou a permitir grupos com até 1024 participantes, descobriu o site WABetaInfo. A capacidade expandida foi aparentemente disponibilizada para um número indeterminado de testadores, mas pode estar restrita a alguns países — ainda não há confirmação oficial a respeito disso.

Em maio, o WhatsApp anunciou que grupos no app logo poderiam abrigar 512 participantes, ampliação que agradou bastante gente na época. Agora, a plataforma parece interessada em dobrar esse limite, possivelmente para melhor enquadrar os chats coletivos às futuras Comunidades.

Para saber se a função chegou ao seu aparelho, caso você seja um testador, certifique-se de ter o app na última versão disponível e tente criar um grupo. Logo nessa tela deve aparecer a quantidade máxima de participantes — se aparecer 1024, sua conta foi selecionada para o teste.

Perfeito para as Comunidades

Com a chegada de grupos tão grandes, as Comunidades terão potencial ainda maior de unir centenas de pessoas com interesses em comum. A função se encaixará bem com os privilégios adicionais de administradores, que agora podem revisar a entrada de novos participantes e apagar mensagens enviadas por outros usuários.

Não se sabe quando os grupos com até 1024 pessoas chegarão para todo mundo — e é possível que isso demore para alcançar o Brasil.