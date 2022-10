Zero a zero

Não sei qual a utilidade de um debate presidencial. No Brasil, quase nenhuma proposta ou plano de governo são trazidos para os expectadores que, em sua maioria, se refestela ao sofá, apreciando cada troca de farpas entre os debatedores. Talvez, o divertimento produzido pelos debates aos eleitores (torcedores, no caso) seja a razão da pobreza intelectual e propositiva desses encontros. A audiência, que prefere o escárnio, produz o espetáculo paupérrimo.

Claro que morri de rir ontem, quando Lula disse que inaugurou uma ponte que ligava Minas Gerais ao Mato Grosso (quê!?), ou quando afirmou que as pessoas morreram afogadas por falta de ar na pandemia (afogado é quem morre na água, não?), ou quando afirmou que o PT tinha proposto de um auxílio de 600 mil reais por mês para os brasileiros (eu também quero!!!), ou quando disse que o orçamento secreto nas prefeituras administradas por seu partido foi um sucesso. Ah, também disse que a pandemia tornou os alunos mais analfabetos do que já eram (é possível isso?). E arrematou que, durante seu governo, o Brasil teve o melhor desmatamento da história.

Bolsonaro deixou de aproveitar uma oportunidade de ouro para apresentar propostas aos eleitores indecisos, que são poucos. Mas questionou bem seu oponente. O atual presidente, assessorado por Sérgio Moro, perguntou ao líder máximo do Partido dos Trabalhadores o porquê de ele não ter atendido a um pedido do Ministério Público de São Paulo para transferir o líder máximo do PCC, o “Marcola”. Lula não respondeu. Inquiriu também o ex-presidente sobre as nomeações para cargos de direção na Petrobrás de homens que desviaram dinheiro da companhia. Lula mentiu, limitando-se a dizer que quem indicava os nomes era o Conselho de Administração da empresa. O Conselho em questão apenas aprova ou veta os nomes que são indicados pelo Presidente da República, Lula à época. Nestor Cerveró, Paulo Roberto Costa e Renato Duque, todos nomeados pelo candidato do PT, devolveram mais de 200 milhões de reais aos cofres públicos, confessando seus crimes.

Aliás, quando o tema do debate foi o “petrolão”, Lula se desconcertou. Nitidamente incomodado, ficou como que acuado às cordas do ringue, acusando seu oponente de sigilo de 100 anos, de gastos com o cartão corporativo, de compras de imóveis com pagamento em dinheiro vivo etc. É a tática de tentar difamar o acusador sem se defender da acusação, porém. Lula tinha muito que explicar sobre essa roubalheira na Petrobras, mas perdeu uma rica oportunidade para isto.

O modelo do debate de ontem na Band, que permitiu aos candidatos o diálogo por meio de eles próprios administrarem o tempo que tinham para suas falas, de 15 minutos, foi copiado de campanhas presidenciais americanas. Mas, por lá, grosserias não são aceitas (por aqui são louvadas; parece virtuoso o candidato que ataca pessoalmente seu oponente) e, por isso, ouve-se mais propostas dos debatedores. Talvez, um dia, alcancemos tal maturidade civilizatória e política. Até lá, contudo, assistiremos outros encontros chucros, toscos e pobres. Para mim, o debate ficou no empate, de zero a zero, já que não vi apresentação de propostas.