7 alimentos que podem causar enxaqueca 

Você já deve conhecer alguns dos gatilhos comuns da enxaqueca, como estresse, falta de sono e até excesso de exercícios. Mas você sabia que o que você está comendo também pode estar causando dores de cabeça? É isso mesmo!

Mesmo que seus ataques de enxaqueca sejam normalmente desencadeados por estímulos visuais, por exemplo, evitar os alimentos abaixo pode ajudar a reduzir a frequência ou a gravidade de seus ataques:

Café em excesso

Pesquisas mostram que o consumo excessivo de cafeína pode desencadear ataques de enxaqueca, e um estudo de 2016 e um estudo de 2019 sugerem que cortar o café pode ajudar a reduzir a frequência da enxaqueca. Agora, se você não consegue começar o dia sem café, observe o uso da palavra “excessivo”. Sabemos que o aumento da cafeína pode parecer um salva-vidas às vezes e, se for esse o caso, beba! Mas tente limitar-se a menos de duas xícaras por dia.

Vinho tinto

Estudos confirmam que as bebidas alcoólicas são um gatilho comum, com certas substâncias químicas no álcool, como a tiramina e a histamina. O vinho tinto, um gatilho comumente relatado, contém muita histamina.

Queijos curados

Infelizmente para os amantes de queijo, essa iguaria também pode desencadear sintomas de enxaqueca. Mais uma vez, o culpado é a tiramina. Queijo azul, brie, cheddar, suíço, queijo feta, mussarela e a maioria dos outros queijos comuns devem ser evitados.

Chocolate

O chocolate é outro alimento que também pode sabotar suas chances de evitar ataques de enxaqueca. Um estudo descobriu que, em comparação com um placebo, o chocolate desencadeou um ataque em 42% dos participantes.

Aspartame e outros adoçantes artificiais

Se você gosta de doces, ouça: pesquisas sugerem que adoçantes artificiais, como o aspartame, comumente encontrados na Coca-Cola sem açúcar e em outras bebidas sem calorias, podem aumentar o risco de enxaqueca.

Levedura

Alimentos que contêm fermento – como pão de fermento e produtos recém-assados, como rosquinhas, bolos e pães – são conhecidos por desencadear ataques de enxaqueca. O ingrediente sorrateiro é a tiramina, o mesmo culpado encontrado no álcool e no queijo.

Carnes processadas e curadas

Carnes curadas e processadas (bacon, linguiça, presunto e carnes frias) geralmente incluem nitritos e nitratos, usados ​​para preservar sua cor e sabor. Um estudo descobriu que 5% dos indivíduos com histórico de enxaqueca eram estatisticamente mais propensos a sentir dor de cabeça nos dias em que consumiam nitritos, portanto, certifique-se de verificar os ingredientes que você deixou no supermercado com aquele pacote de bacon.