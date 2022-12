Comece 2023 de emprego novo | Última semana do ano tem 18 mil vagas abertas em todo o país

Depois de dois anos de escassez de ofertas de trabalho, esperança é a palavra da vez quando se trata da vida profissional. Para 2023, os desejos dos brasileiros se dividem entre conseguir um emprego, conquistar uma promoção ou mudar de empresa, com condições melhores, o que só é possível porque a população desocupada está diminuindo, e vagas continuam a ser criadas.

Um levantamento das oportunidades anunciadas nesta última semana de 2022 mostra que há em todo o país pelo menos 18 mil postos de trabalho vagos e, portanto, não faltam chances para impulsionar a carreira desde o início do novo ano.

O maior número de ofertas de emprego está na área de TI (Tecnologia da Informação), em companhias de diferentes segmentos da economia, para diversos cargos e níveis de atuação. Quase 500 vagas são para profissionais desse setor, mais de 60 só na Raízen, empresa que produz etanol e açúcar, gera energia renovável e distribui combustíveis e tem mais de 730 vagas disponíveis em seu site de carreiras. Os locais de trabalhos estão espalhados em diversas cidades de São Paulo (interior e capital), Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro e Distrito Federal, além de pontos nas regiões Norte e Nordeste.

Alguns dos cargos em TI para os quais as inscrições estão abertas são analista de cyber OT (Operational technology) sênior, profissional de cibersegurança que vai ser responsável por manter o ambiente digital da empresa protegido, e analista de sistemas, função para a qual há posições de nível pleno e sênior, para atuação tanto em São Paulo, em Piracicaba, como em sistema remoto, além de vaga afirmativa para mulheres.

Outra companhia com diversas oportunidades para profissionais de tecnologia é a Cielo, que atuar na área de pagamentos eletrônicos, e recebe inscrições para 25 vagas, diretamente em sua página de recrutamento e seleção. Podem se candidatar interessados em trabalhar, por exemplo, como Especialista SalesForce, de modo integrado com os times de desenvolvimento de sistemas, infraestrutura, telecomunicações, segurança, arquitetura e negócios, presencialmente em Barueri (SP), ou na modalidade remota.

Também há processos abertos na empresa para product owner, em data science ou em produtos e negócios. No primeiro caso, os selecionados vão trabalhar em um time multidisciplinar, com grandes projetos na Superintendência de logística, atuando na squad de advanced analytics, com a utilização das metodologias ágeis Scrum e Kanban. Para a segunda opção, o foco está em construir e evoluir produtos digitais em ambiente colaborativo, com o objetivo de melhorar a experiência dos clientes.

Quem também está em busca de novos talentos é a Youse, plataforma de seguros 100% digital, que tem seis oportunidades em tecnologia, todas em São Paulo. Há vagas para especialista e desenvolvedor sênior de sistemas Ruby on Rails, para especialista em ciência de dados / machine learning, para coordenador em BI (business intelligence), e gerente de métodos / agilidade, além de inscrições abertas para o banco de talentos. As descrições das atividades, requisitos e benefícios estão no site de empregos da Youse.

Desenvolvedores de softwares, analistas de sistemas, engenheiros e cientistas de dados, e profissionais de segurança da informação, entre outros trabalhadores da área de tecnologia têm muitas outras opções de vagas, que podem ser consultadas diretamente nos portais de carreiras das empresas Rethink, SoftExpert, RoutEasy, Progic, Base39, Pontomais, Motz, Convenia, ioasys, Incognia, Grão Direto, Huggy, Cinnecta, HubLocal, Tangerino, 4all, BusUp, V4 Company, FortBrasil , Autoglass e InstaCarro.

Marketing e mídias

O setor de marketing, principalmente em ambiente digital, também é uma área que está com alta demanda de profissionais. No levantamento realizado na última semana do ano, pelo menos 30 vagas estão abertas para trabalhadores deste segmento.

Um dos especialistas procurados é o analista de marketing, nas modalidades geral, marketing de performance ou trade marketing. As vagas estão abertas nas empresas Grão Direto, Youse, Blue3, Autoglass e Âncora Consórcios. A Pontomais seleciona para o cargo de coordenador de marketing de perfomance.

Na Grão Direto, RZD Franchising, SoftExpert e Tangerino oportunidades para designer gráfico. A RZD ainda tem vagas para conteudista e gestor de tráfego, e para essa última função, a V4 Company também está com seleção aberta.

A empresa Coaktion, de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, aceita inscrições de profissionais para as vagas de brand marketing manager e coordenador de geração de demanda, enquanto a Youse procura por especialista em parcerias (hunter), e a Pontomais busca um gerente de canais e parcerias.

Para outros profissionais de comunicação, a PinePR tem uma oportunidade para executivo de atendimento em relações públicas e para estagiários em assessoria de imprensa. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail: [email protected]

Vendas e vagas corporativas

A área comercial é o coração das empresas, por isso também não faltam vagas em vendas, que são fundamentais para o sucesso dos negócios. Para cargos executivos, há oportunidades na RoutEasy (para account executive), Lalamove (executivo de vendas, key account executive e executivo de customer sucess), Incognia (executivo de vendas sênior), SoftExpert (customer success manager), Coaktion (key account manager), V4 Company (executivo de vendas – closer), Cielo (gerente de relacionamento comercial pleno e sênior e gerente de negócios), Huggy (executivo de vendas – closer), InstaCarro (head of sales), Adeste (executivo de contas internacionais sênior), 4all (executivo comercial B2B e key account) e Agência GRUV (executivo de vendas).

Representantes e líderes de vendas e de desenvolvimento de negócios e promotores comerciais podem se inscrever nos portais de carreiras das empresas RoutEasy, V4 Company, Coaktion, SoftExpert, Grão Direto, Convenia, Pontomais, Lalamove, Cielo, Tangerino, Blue3, Âncora Consórcios, Adeste, FortBrasil, Autoglass, ioasys e InstaCarro, já citadas, e na Horus e na Mobills.

Para os setores financeiro, de cobrança, administrativo, produtos, compliance e atendimento ao cliente, há vagas na Motz, Rethink, Pontomais, Cielo, Lalamove, Grão Direto, Tangerino, Blue3, Convenia, Âncora Consórcios, Coaktion, V4 Company e InstaCarro.

Quem não encontrou a vaga que procurava, não precisa se preocupar. A Zamp, companhia que administra as marcas Burger King e Popeyes, seleciona para cinco postos de trabalho, e a a eduK, plataforma voltada à geração de renda, divulga 14 mil oportunidades, em 37 empresas e marketplaces, em diversas regiões do Brasil.

Além disso, para a população fluminense, a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro tem 2.150 vagas de emprego disponíveis no Sine (Sistema Nacional de Emprego) e no aplicativo Mais Trabalho RJ.

Concursos, programas de trainee e de estágio

Para os concurseiros de plantão, estão abertas até 19 de janeiro as inscrições para o processo de seleção para cargos de níveis médio e superior do MPSP (Ministério Público de São Paulo). As vagas são para regionais da capital e Grande São Paulo, Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, Sorocaba, Taubaté e Vale do Ribeira.

O concurso é para formação de cadastro de reserva para a função de oficial de promotoria (nível médio) e para o preenchimento de cinco vagas imediatas na regional da capital e da Grande São Paulo para analista de promotoria (nas especialidades medicina, assistência social e psicologia).

Há uma vaga para assistente social, uma para psicólogo, uma para médico psiquiatra, uma para médico do trabalho e uma para médico clínico, mais formação de cadastro de reserva. A carga horária é de 20 horas semanais para médicos e 30 horas semanais para as funções de psicologia e assistência social. A data prevista para realização da prova objetiva é 12 de março. O edital e demais informações estão disponíveis na página de concursos do MPSP.

Para quem ainda está estudando, há oportunidades nos programas de estágio da Basf, que tem duração de até dois anos, e do qual podem participar alunos do ensino técnico e do ensino superior. São mais de cem vagas, para as áreas corporativa, química, de materiais, tecnologias de superfície, nutrição e cuidados, soluções industriais e agricultura, em 11 localidades do Brasil. Não há prazo para as inscrições, que são em fluxo contínuo.

A Volkswagen do Brasil também oferece cem vagas para seu Programa de Estágio 2023 (uma parte destinada a públicos de diversidade), que está com inscrições abertas até o dia 31 de janeiro, para as cidades de São Bernardo do Campo, São Carlos, Taubaté e Vinhedo, em São Paulo, e São José dos Pinhais, no Paraná.

A empresa Tempest, especializada em cibersegurança, está com mais de 20 vagas abertas para a 8ª edição de seu Programa de Estágio, voltado para alunos das áreas de gestão financeira, ciências contábeis, ciências da computação, engenharia da computação, sistemas da informação, análise e desenvolvimento de sistemas, engenharia de software, administração e marketing, com previsão de formatura após setembro de 2023. As inscrições vão até o dia 2 de janeiro.

Também há 30 oportunidades para jovens talentos do ensino superior da região de Campinas na edição 2023 do programa de estágio CEO do futuro, do Agibank. São aceitas inscrições até 15 de janeiro de estudantes de áreas como economia, comunicação social, design / produção de vídeo, marketing, direito, psicologia, administração, contabilidade, matemática, ciências da computação e engenharia.