Confira 5 dicas simples para deixar de roncar a noite 

Se você ronca muito alto, provavelmente acorda com as reclamações das pessoas que vivem ao seu redor. O ronco é o resultado do ar que não consegue passar livremente pelo nariz e pela garganta. Quando você inspira e expira enquanto dorme, os músculos do pescoço podem ficar muito relaxados e, às vezes, resultar em uma via aérea estreita que resulta no som do ronco.

Portanto, se você está se perguntando como parar de roncar, aqui estão algumas técnicas simples que podem ajudá-lo.

Mude sua posição de dormir

Se você tem roncado regularmente, provavelmente tem dormido de costas. Dormir de costas faz com que a língua seja enrolada para trás, o que bloqueia parcialmente as vias aéreas e leva ao ronco. Portanto, se esta é a causa do seu ronco, dormir de lado o ajudará a parar de roncar.

Reduza seu peso

Se o seu Índice de Massa Corporal estiver no lado mais alto e você se enquadrar na categoria de sobrepeso ou obesidade, isso também pode causar ronco. Estar acima do peso significa que você tem mais tecidos na garganta, o que resulta em vias aéreas estreitas. Perder peso irá ajudá-lo a reduzir os tecidos e, portanto, parar de roncar.

Evite álcool antes de dormir

Você deve evitar beber álcool pelo menos 3-4 horas antes de dormir, pois o álcool relaxa os músculos da garganta mais do que o normal, o que novamente leva a uma via aérea estreita e, portanto, causa o ronco. O álcool também altera seus padrões de sono, por isso é melhor evitá-lo à noite.

Durma o suficiente

A privação do sono também é uma das principais causas do ronco, portanto, certifique-se de dormir o suficiente descansando por pelo menos 6 a 8 horas. Dormir bem não é apenas necessário para parar de roncar, mas também para manter a mente e o corpo em geral saudáveis ​​e ativos.

Coloque um travesseiro extra

Usar um travesseiro extra sob a cabeça ou, de alguma forma, levantar um pouco a cabeça garantirá que suas vias aéreas não fiquem muito relaxadas. Essa posição garantirá que não haja bloqueio e, portanto, nenhum ronco.